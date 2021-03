DIRETTA PADOVA RAVENNA/ Video streaming tv: i precedenti della partita sono 15

DIRETTA PADOVA RAVENNA: I TESTA A TESTA

Sono numerosi i precedenti della diretta di Padova Ravenna considerando anche le gare non disputate all’Euganeo. Le due squadre dal 1996 a oggi si sono trovate di fronte per ben 15 volte. Il bilancio ci parla di 7 successi per i biancoscudati, 4 per i romagnoli e 4 pareggi. L’ultima gara giocata a Padova vide vincere gli ospiti col risultato di 1-2. Decisivo fu un grande Nocciolini autore di una doppietta, un gol su calcio di rigore, nei minuti 58 e 65. I padroni di casa la riaprirono grazie a una rete di Pesenti al minuto 81 quando però era ormai troppo tardi. Poco indietro dobbiamo andare per trovare l’ultima vittoria del Padova contro questo avversario, un match del febbraio 2018 terminato 2-0 con una doppietta nella prima mezz’ora di Guidone. Come andrà la gara di oggi?

DIRETTA PADOVA RAVENNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Ravenna sarà garantita in pay-per-view sui canali di Sky Sport, opportunità che va dunque ad aggiungersi alla diretta streaming video garantita su Eleven Sports, anche in questo campionato “casa” della Serie C dal momento che garantisce la visione di tutte le partite, su abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PADOVA RAVENNA: I VENETI NON VOGLIONO FERMARSI

Padova Ravenna, in diretta alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 28 marzo 2021, si gioca presso lo stadio Euganeo della città veneta per la trentatreesima giornata del girone B del campionato di Serie C. Basta uno sguardo distratto alla classifica di questo gruppo per capire che la diretta di Padova Ravenna sarà una sorta di testa-coda del girone B, tra i veneti che sono la capolista e i romagnoli che sono invece il fanalino di coda. Sulla carta dunque dovrebbe essere tutto facile per la capolista Padova, che ha l’occasione ideale per consolidare sempre di più la propria supremazia dopo la vittoria ottenuta domenica scorsa per 0-2 sul campo della Vis Pesaro.

Di fronte, gli uomini di mister Mandorlini avranno un Ravenna che vive un periodo delicato non solo per la classifica ma anche a causa del Covid, tanto che i romagnoli sono tornati in campo soltanto mercoledì pomeriggio nel recupero contro la Sambenedettese, in una partita che ha dato comunque indicazioni positive per il Ravenna, che ha ottenuto un buon pareggio esterno per 0-0. La classifica comunque dice Padova 67 e Ravenna 21, l’ultima saprà fare l’impresa sul campo della prima?

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA RAVENNA

Dando ora uno sguardo anche alle probabili formazioni di Padova Ravenna, dobbiamo ricordare per la squadra di casa la squalifica di Rossettini, dunque disegniamo il Padova con questo possibile 4-3-3: Dini in porta; davanti a lui i difensori Germano, Pelagatti, Andelkovic e Gasbarro; a centrocampo il terzetto composto da Saber, Ronaldo e Della Latta, infine il tridente offensivo che potrebbe vedere in campo dal primo minuto Chiricò, Santini e Nicastro. Per gli ospiti romagnoli di base un 3-5-2, ma attenzione alla fatica di chi ha giocato pure mercoledì: comunque indichiamo Albertoni in porta; retroguardia a tre con Alari, Boccaccini e Jidayi; nel folto centrocampo a cinque del Ravenna possibili titolari Ferretti, Franchini, Papa, Benedetti e Fiore, infine Sereni e Marozzi a comporre il tandem d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Padova Ravenna in base alle quote fornite dall’agenzia Snai. Come prevedibile, i padroni di casa sono sulla carta nettamente favoriti: il segno 1 è quotato a 1,40, mentre si sale poi a quota 4,25 in caso di pareggio (segno X) e fino a 8,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio del Ravenna.



