Diretta Sambenedettese Ravenna/ Streaming video tv: Montero contro l’ultima (Serie C)

DIRETTA SAMBENEDETTESE RAVENNA: UNA PARTITA SCONTATA?

Sambenedettese Ravenna, che verrà diretta dal signor Giuseppe Collu, si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 24 marzo: siamo al Riviera delle Palme, dove va in scena il recupero nella 31^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021. Un match che potrebbe avere un esito scontato: i rossoblu infatti si trovano in zona playoff, il ritorno di Paolo Montero ha portato i frutti sperati ma bisognerà stare attenti a giocare bene le ultime partite della stagione regolare, perché nel weekend è arrivato un deludente pareggio a Legnago.

Il Ravenna non gioca dal 7 marzo: ha saltato le ultime tre giornate e dunque bisognerà testarne la condizione, intanto la squadra è rimasta ultima in classifica e non può perdere tempo, ricordando che la sua ultima partita l’ha vista sconfitta a Gubbio. Aspettando che la diretta di Sambenedettese Ravenna prenda il via, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SAMBENEDETTESE RAVENNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sambenedettese Ravenna non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: tuttavia come sappiamo il sito Eleven Sports fornisce ormai da qualche anno tutte le partite del campionato di Serie C in diretta streaming video, e dunque potrete seguire anche questa attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, scegliendo se abbonarvi al portale per la stagione oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, che ha un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE RAVENNA

Nel 4-4-2 di Montero per Sambenedettese Ravenna potrebbe trovare spazio De Ciancio in mezzo al campo, eventualmente per Ivan Rossi facendo compagnia ad Angiulli; Rubén Botta e Angelo D’Angelo i due esterni, mentre in difesa Fazzi-Scrugli è il ballottaggio a destra. Liporace sarà il terzino sinistro, Dario D’Ambrosio e Biondi giocheranno a protezione di Nobile con Bacio Terracino e Lescano sempre favoriti su Babic e Chacon per l’attacco. Dubbi sul Ravenna di Leonardo Colucci, che potrebbe ritrovare Mokulu Tembe e affiancargli Sereni o Simone Mancini; a centrocampo Rocchi sarà supportato da Fiorani e Alessio Benedetti con Franchini e Zanoni che andranno a giocare come esterni, dovendo dare una mano anche a una difesa con Codromaz, Alari e Boccaccini. Pesa l’infortunio di Christian Cesaretti che si è rotto il crociato, a completare la squadra sarà il portiere Tonti.

