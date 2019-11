Diretta Padova Sudtirol/ Streaming video tv: scontro ad alta quota (Serie C)

Padova Sudtirol, partita diretta dal signor Matteo Gariglio, si gioca alle ore 17:30 di domenica 10 novembre: big match allo stadio Euganeo per la 14^ giornata nel girone B di Serie C 2019-2020. La capolista si è ripresa il primo posto andando a vincere di autorità a Vicenza, squadra dalla quale ha poi subito una pesante sconfitta in Coppa Italia venendo eliminata. Un Padova che era partito alla grande e poi ha subito la rimonta del LaneRossi e della Reggio Audace ma è stato comunque in grado di confermarsi traino del girone, con tutte le possibilità di prendersi la promozione diretta; tra le squadre che sono riuscite ad elevare il loro rendimento c’è il Sudtirol, già rivelazione delle ultime stagioni. Scattati non benissimo, gli altoatesini hanno poi inanellato una bella serie di risultati ma nell’ultimo turno si sono fermati, pareggiando contro l’Imolese e perdendo l’occasione di rimanere a contatto con la vetta. Potrebbero fare il colpo esterno oggi, ad ogni modo; dunque noi aspettiamo con trepidazione la diretta di Padova Sudtirol, e nel frattempo possiamo valutare in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Sudtirol non è disponibile, ma per seguire questa partita di Serie C è come sempre disponibile il portale Eleven Sport: per un’altra stagione questa emittente ha l’esclusiva per trasmettere le gare della terza divisione di calcio, e dunque gli abbonati (o chi semplicemente volesse acquistare il singolo match) potranno avvalersi dell’opzione di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA SUDTIROL

Per Padova Sudtirol, Salvatore Sullo non avrà a disposizione Capelli: in difesa dunque potrebbero agire Andelkovic in posizione centrale con Pelagatti e Lovato ai suoi fianchi, in porta come sempre ci sarà Minelli. Potrebbe cambiare qualcosa anche a centrocampo, dove comunque si va verso la composizione della mediana con Mandorlini e Ronaldo a supporto di Buglio, che può avanzare il suo raggio d’azione formando un ideale 4-2-3-1 con gli esterni Germano e Joel Baraye, mentre Santini e Soleri devono vincere la concorrenza di Bunino e Guidone. Nel 4-3-1-2 di Stefano Vecchi può trovare spazio Emanuele Gatto a centrocampo, con lui eventualmente anche Rover mentre si va verso la conferma di Berardocco, così come dei due centrali difensivi Polak e Vinetot che agiranno davanti a Cucchietti. I terzini potrebbero essere Ierardi e Simone Davì; Casiraghi sarà come sempre il trequartista adibito a lanciare i due attaccanti Petrella e Mazzocchi, con Niccolò Romero che spera in una maglia.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Padova Sudtirol abbiamo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui la squadra favorita è quella biancoscudata: la vittoria interna del Padova vi farebbe infatti guadagnare una somma corrispondente a 2,05 volte quanto messo sul piatto, per contro il successo altoatesino regolato dal segno 2 porta in dote una vincita pari a 3,65 volte quanto puntato. Siamo quindi in una situazione di equilibrio, come testimonia anche il valore di 3,10 posto sul segno X che regola l’eventualità del pareggio.



