Diretta/ Padova Virtus Verona streaming video tv: derby veneto (Serie C)

Padova Virtus Verona, in diretta domenica 16 ottobre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valida per la 8^ giornata del campionato di Serie C. Derby veneto che va in scena col Padova al momento attardato di un solo punto rispetto alla coppia di testa composta da Novara e Pordenone. Dopo una partenza incoraggiante in campionato i biancoscudati sono incappati in una giornata nera a Crema, uscendo sconfitti con un clamoroso 5-0 dal campo della Pergolettese.

La Virtus Verona misurerà la voglia di riscatto del Padova, gli scaligeri al momento sono penultimi in classifica e ancora senza vittorie in campionato, con soli 4 pareggi raccolti (l’ultimo in casa contro il Mantova) per uno standard lontano dal brillante rendimento delle ultime stagioni. Il 24 aprile scorso la Virtus Verona ha espugnato l’Euganeo col punteggio di 1-2 nell’ultima giornata della regular season, all’8 novembre 2020 risale l’ultimo successo interno del Padova contro gli scaligeri.

PADOVA VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Virtus Verona è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato sulla pay tv satellitare, sul canale numero 253 di Sky. C’è sempre l’alternativa di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Padova Virtus Verona sarà dunque anche in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni della diretta Padova Virtus Verona, match che andrà in scena allo stadio Euganeo di Padova. Per il Padova, Bruno Caneo schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Donnarumma; Belli, Valentini, Ilie; Vasic, Cretella, Dezi, Jelenic; Piovanello, Russini; Ceravolo. Risponderà la Virtus Verona allenata da Luigi Fresco con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Sibi; Daffara Cella Ruggero; Talarico Hallfredsson Lonardi Manfrin; Danti Nalini; Gomez.

PADOVA VIRTUS VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Padova Virtus Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Padova con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.38, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Virtus Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.50.

