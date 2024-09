DIRETTA PADOVA VIRTUS VERONA: I TESTA A TESTA

La diretta di Padova Virtus Verona è una sfida abbastanza giovane per la Serie C, figlia del fatto che la formazione ospite ha iniziato una decina di anni fa a stare stabilmente in questa categoria. Nei precedenti dieci anni le due formazioni si sono affrontate dieci volte, con un computo totale che va a favore della formazione di casa di oggi che ha portato a casa cinque vittorie, mentre sono quattro i pareggi. Visto che la matematica non è un’opinione questo significa che la Virtus Verona ha vinto solamente una partita. Match vinto ormai due anni fa per 2-1, in quell’occasione segnò nei minuti di recupero Pellecani al 94esimo e fino ad oggi è l’unica vittoria veneta.

L’ultimo match invece terminò 1-1nel corso della precedente stagione, reti di Gomez al 53esimo che faceva pregustare una seconda vittoria per la Virtus Verona, ma poi segnò negli ultimi minuti Marcillo negli ultimi dieci minuti per il Padova. Passiamo ora alle statistiche di questo match per evidenziare i pattern delle due formazioni in vista del riscaldamento, manca poco e poi sarà diretta di Padova Virtus Verona, non cambiate pagina se volete entrare ancora di più nel vivo di questo match. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PADOVA VIRTUS VERONA, STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Tutta la Serie C, come la diretta Padova Virtus Verona, verrà trasmessa da Sky o sul servizio streaming di NOW TV. Seguire questa partita sarà possibile anche con la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni principali e le emozioni del match.

PADOVA VIRTUS VERONA: DERBY VENETO ALL’EUGANEO

Sveglia puntata alle 20,45 di martedì 24 settembre 2024 per assistere ad uno dei derby veneti di questo Girone A di Serie C che manderà in campo la diretta Padova Virtus Verona. Le squadre in campo stanno affrontando un campionato agli antipodi con i padroni di casa in testa e gli ospiti vicini alla zona playout.

Il Padova sta vivendo un’inizio di stagione di altissimo livello e si trova a punteggio pieno dopo le prime cinque partite giocate. Molto peggio la Virtus Verona che è ferma a quattro punti ed è reduce da due sconfitte di fila tra cui l’ultima per 1 a 2 contro il Renate.

PADOVA VIRTUS VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo anche alle probabili formazioni di questo derby veneto per entrare ulteriormente nel clima partita. I padroni di casa potrebbe vedere la squadra con qualche cambio. Andreoletti giocherà con il solito 3-4-2-1 che rivedrà Spagnoli in attacco al posto di Bortolussi chiamato ad essere pronto ad entrare dalla panchina. Liguori e Fusi completeranno l’attacco con Favale e Capelli sugli esterni.

Il 3-5-2 di Luigi Fresco ha ben contrasto il Renate e verrà proposto anche all’Euganeo dove la Virtus Verona è chiamata all’impresa. De Marchi e Pagliuca dovrebbero partire dal primo minuto anche se Juanito Gomez è in continuo ballottaggio e la potrebbe spuntare per via della sua grande esperienza. Toffanin, Calabrese e Daffare completeranno la difesa con Amadio e Bassi chiamati ad abbassarsi spesso per formare una linea a cinque.

PADOVA VIRTUS VERONA, LE QUOTE

Per chiudere il discorso sulla diretta Padova Virtus Verona, adesso è come sempre giunto il momento di alcune considerazioni sul pronostico secondo le quote Snai. Nettamente favoriti i padroni di casa, il segno 1 è quotato a 1,35, mentre si sale già di molto per il pareggio, con il segno X a 4,25. Infine, un’impresa della Virtus Verona varrà ben 7,75 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.