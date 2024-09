DIRETTA VIRTUS VERONA RENATE, BRIANZOLI ANCORA A PUNTEGGIO PIENO

La Serie C torna già venerdì 20 settembre e lo fa con la diretta Virtus Verona Renate valida per la quinta giornata. Le due squadre si affronteranno a partire dalle 20,45 in una sfida tra due squadre dai momenti opposti.

I padroni di casa non hanno iniziato bene la stagione e si trovano a soli quattro punti dopo aver giocato le prime quattro partite dell’anno. Discorso totalmente opposto per il Renate che è a punteggio pieno dopo aver vinto tutte le prime quattro partite con 1 a 0 o 0 a 1.

DIRETTA VIRTUS VERONA RENATE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Virtus Verona Renate, come tutta la Serie C, sarà disponibile in esclusiva su Sky che trasmetterà la partita insieme al servizio di streaming NOW TV. Per chi volesse rimanere aggiornato sull’andamento del match sarà anche disponibile la nostra consueta diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti di questa partita.

VIRTUS VERONA RENATE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo all’analisi di quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori per questa quinta giornata di Serie C. Gli uomini di Luigi Fresco si schiereranno con un 3-5-2 dove Catena, Toffanin e Calabrese formeranno il trio difensivo. I due attaccanti avranno un grande peso in questa partita e dovrebbero essere Contini e De Marchi con Juanito Gomez che cerca spazio per portare la sua qualità nella partita.

La certezza del Renate di Foschi è il cinismo e la bravura in una fase difensiva impostata sulla difesa a quattro. Anghileri e Riviera saranno i due terzini con una coppia centrale formata da Spedalieri e Auriletto che formano un quartetto solido. L’attacco sarà sulle mani di Bocalon che dovrà essere ben servito da Plescia e Di Nolfo.

VIRTUS VERONA RENATE, LE QUOTE

Regna l’equilibrio anche tra le quote della diretta Virtus Verona Renate che andremo ad approfondire attraverso il sito della Snai. Sia l’1 che il 2 sono quotati a 2,65 mentre il pareggio X arriva fino a 2,95 in una partita che si prospetta molto divertente.