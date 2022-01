DIRETTA/ Paganese Bari video streaming tv: precedenti, netto vantaggio per i pugliesi

DIRETTA PAGANESE BARI: I TESTA A TESTA

Sono pochi ma significativi i precedenti della diretta di Paganese Bari. Le due squadre, considerando anche le sfide del San Nicola, si sono trovate di fronte in cinque occasioni. Il bilancio è nettamente in favore dei galletti che non solo hanno vinto in quattro occasioni ma non hanno nemmeno mai perso. Il primo precedente in assoluto è un 3-2 dell’agosto 2018 per la prima giornata della Coppa Italia di categoria. I padroni di casa erano andati avanti due volte, prima con Kupisz e poi con Antenucci, e venivano raggiunti in sequenza da Caccetta e Alberti.

I galletti la vincevano grazie a un gol di Antenucci, che così realizzava la sua personale doppietta, al minuto 86. Sono seguiti due successi del Bari in trasferta entrambi per 1-0. Il prima parla di un successo grazie a un gol del solito Antenucci al minuto 71 mentre il secondo grazie a una rete di Montalto al 32esimo. Il Bari poi ha vinto in casa per 2-0 con i gol di Bianco e D’Ursi. Il match d’andata è terminato pari per 1-1 con i gol di Botta e Firenze. In mezzo c’era stato il rosso a Bianco.

DIRETTA PAGANESE BARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paganese Bari non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PAGANESE BARI: PER LA CAPOLISTA 3 PUNTI OBBLIGATI

Paganese Bari, in diretta domenica 30 gennaio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Marcello Torre di Pagani, sarà una sfida valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie C. La capolista vuole ripartire dopo il rocambolesco 3-3 interno, riacciuffato per giunta in rimonta, contro il Catania. Il Bari resta saldamente al comando della classifica del girone C con 7 punti di vantaggio sul Monopoli secondo, ma un ritorno immediato alla vittoria sarebbe importante dal punto di vista della fiducia.

C’è da fare i conti con una Paganese competitiva quest’anno per la salvezza, al momento al confine della zona play out a quota 22 punti assieme al Campobasso. Azzurrostellati reduci da un buon pareggio esterno contro il Taranto, segnale di solidità in una stagione sin qui altalenante per i campani. All’andata la Paganese ha imposto il pari 1-1 al Bari allo stadio San Nicola, il 5 dicembre 2020 pugliesi vincenti di misura 0-1 nell’ultimo precedente disputato a Pagani.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE BARI

Le probabili formazioni della diretta Paganese Bari, match che andrà in scena allo stadio Marcello Torre di Pagani. Per la Paganese, Gianluca Grassadonia schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Baiocco; Schiavino, Sbampato, Bianchi; Scanagatta, Cretella, Tissone, Firenze, Manarelli; Guadagni, Piovaccari. Risponderà il Bari allenato da Michele Mignani con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Frattali; Pucino, Gigliotti, Celiento, Ricci; Scavone, Maita, D’Errico; Botta; Antenucci, Paponi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Paganese Bari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Paganese con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Bari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.70.

