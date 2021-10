DIRETTA/ Paganese Potenza video streaming tv: stasera si gioca per l’ottava volta

DIRETTA PAGANESE POTENZA: I TESTA A TESTA

Paganese Potenza è una partita che ci ha fatto compagnia anche nelle ultime tre stagioni di Serie C, ovviamente sempre per il girone C; è però un match che nella storia si è giocato solo in 7 occasioni, perché in precedenza avevamo avuto solo un doppio incrocio nel 2008-2009. Curioso l’andamento: nelle prime tre partite abbiamo avuto due pareggi e una vittoria interna della Paganese, poi il Potenza ha vinto tre volte consecutive prima di pareggiare al Torre lo scorso aprile. La Paganese non ha mai segnato negli ultimi tre incroci contro i lucani.

L’ultima vittoria esterna del Potenza è un pirotecnico 4-3 del febbraio 2019, con rete di Carlos França dopo pochi secondi e ribaltone dei padroni di casa che avevano segnato, tra il 9’ e il 18’, con la doppietta di Christian Cesaretti inframmezzata dalla rete di Francesco Scarpa. Nel secondo tempo però gli ospiti avevano impiegato 19 minuti per il contro-sorpasso: Sebastiano Longo e Facundo Lescano, autore di due gol tra il 68’ e il 70’, avevano timbrato l’incredibile vittoria del Potenza allo stadio Marcello Torre, ora vedremo come andrà la partita di oggi… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PAGANESE POTENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Paganese Potenza di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PAGANESE POTENZA: PARTITA IN EQUILIBRIO

Paganese Potenza, in diretta mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Marcello Torre di Pagani, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C. Dopo un avvio di campionato sorprendente la Paganese sembra caduta nei soliti vecchi difetti che hanno spesso reso difficoltose le ultime stagioni degli azzurrostellati. Quella contro il Monterosi Tuscia è stata la terza sconfitta consecutiva per i campani, costretti ora a cambiare passo pur trovandosi ancora nel gruppo delle squadre a metà classifica a quota 11 punti.

Il Potenza è ancora più indietro, 7 punti per i lucani che non sono riusciti a dare continuità al successo interno contro la Fidelis Andria, ritrovandosi sorpresi in casa dal 2-3 subito contro l’Acr Messina, con la sola Andria che resta indietro in classifica con 6 punti. Il 25 aprile scorso è terminato 0-0 l’ultimo precedente disputato a Pagani tra le due squadre, al 3 febbraio 2019, con un pirotecnico 3-4, risale invece l’ultimo successo del Potenza allo stadio Torre, al 29 agosto 2008 l’ultima vittoria della Paganese in casa contro i lucani, con il punteggio di 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE POTENZA

Le probabili formazioni della diretta Paganese Potenza, match che andrà in scena allo stadio Marcello Torre di Pagani. Per la Paganese, Gianluca Grassadonia schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Baiocco; Bianchi, Schiavi, Scanagatta; Zanini, Volpicelli, Tissone, Firenze, Manarelli; Castaldo, Guadagni. Risponderà il Potenza allenato da Fabio Gallo con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Marcone, Sepe, Cargnelutti, Gigli; Coccia, Zampa, Sandri, Costa Ferreira; Banegas, Baclet, Sessa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Marcello Torre di Pagani, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Paganese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Potenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.

