Diretta Paganese Sicula Leonzio/ Streaming video tv: esordio per Grieco (Serie C)

Paganese Sicula Leonzio viene diretta dal signor Luca Angelucci e, alle ore 15:00 di domenica 19 gennaio, è valida per la 22^ giornata nel girone C della Serie C 2019-2020. I campani sono sicuramente una delle rivelazioni della stagione: grazie alla sorprendente vittoria di Monopoli, con la quale hanno inaugurato al meglio il 2020, si sono portati in zona playoff e adesso hanno una bella occasione per confermare la loro posizione e provare a fare un passo ulteriore verso la post season. Al Marcello Torre arriva infatti la penultima in classifica, una Sicula Leonzio che rispetto agli ultimi campionati sta faticando enormemente a tenere il passo e domenica scorsa è stata battuta in casa dal Teramo, decidendo poi di cambiare allenatore con Vito Grieco che ha preso il posto di Giovanni Bucaro. Appena 11 punti per i siciliani, che hanno bisogno di una scossa ma affrontano una trasferta decisamente complessa. Vedremo allora in che modo si svolgerà la diretta di Paganese Sicula Leonzio; nel frattempo possiamo fare una valutazione sulle probabili formazioni della partita, leggendo insieme le scelte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Paganese Sicula Leonzio, ma come sappiamo il campionato di Serie C (e anche la Coppa Italia di categoria) è esclusiva del portale Eleven Sports che ne trasmette tutte le partite: abbonandovi al servizio o acquistando il singolo evento – ad un prezzo fissato all’inizio della stagione – potrete dunque seguire questa sfida in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE SICULA LEONZIO

Scelte abbastanza fissate per Alessandro Erra in Paganese Sicula Leonzio: l’unico dubbio concreto riguarda l’attacco, dove Caetano Calil (match winner al Veneziani) potrebbe prendere il posto di Musso e dunque affiancare Abou Diop. Per il resto avremo il solito schieramento: Mattia e Perri sulle corsie laterali a completare un centrocampo nel quale Capece giocherà come playmaker stretto tra le mezzali Caccetta e Gaeta, mentre a protezione del portiere Baiocco ci saranno Stendardo, Panariello e Sbampato. Per la sua prima, Grieco potrebbe confermare la difesa a quattro (Parisi e Sabatino larghi, Tafa e Ferrini a protezione di Polverino) ma giocare con un trequartista a supporto di due attaccanti: Scardina dunque può essere affiancato da Lescano con l’avanzamento di Palermo tra le linee, dunque a centrocampo con Bucolo e Sicurella potrebbe giocare Maimone (o Gianluca Esposito) a meno che il nuovo tecnico non punti direttamente su Catania per la trequarti. Grillo e Vitale dunque rischiano il posto, ma dipenderà appunto dallo schieramento tattico.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Paganese Sicula Leonzio sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker i favori del pronostico vanno alla squadra di casa, e la sua vittoria (regolata dal segno 1) vale esattamente la metà rispetto all’eventualità del successo esterno (segno 2), rispettivamente con valori di 1,90 e 3,80 volte la puntata. L’eventualità del pareggio, identificata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,40 volte la vostra giocata.



