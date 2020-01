DIRETTA/ Sicula Leonzio Teramo (risultato 0-1) video streaming: Santoro sfiora il gol

DIRETTA SICULA LEONZIO TERAMO (0-1) E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il risultato tra Sicula Leonzio e Teramo è sempre di 0 a 1. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con gli ingressi di Esposito e Catania al posto di Bucolo e Grillo tra gli uomini di mister Bucaro, gli ospiti di mister Tedino sembrano cominciare meglio rispetto agli avversari. I padroni di casa sono infatti costretti ad intervenire in maniera provvidenziale al 49′ con Tafa per rimediare un’incertezza da parte di Polverino, evitando così la possibile rete del raddoppio solo sfiorata da Santoro per la compagine biancorossa. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Sicula Leonzio e Teramo sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 1. Dopo un avvio di gara abbastanza combattuto, sono gli sforzi degli ospiti ad essere premiati intorno al 20′ grazie alla rete del vantaggio messa a segno da Magnaghi, ricevendo palla da Soprano sugli sviluppi di un’azione da calcio d’angolo. I padroni di casa sfiorano poi il gol del pareggio con Palermo al 24′ e con l’intervento di Tomei al 26′ mentre Bombagi sfiora il raddoppio per i suoi al 33′. Fino a questo momento il direttore di gara Carrione, proveniente dalla sezione di Castellammare di Stabia, ha ammonito rispettivamente Tafa da un lato e Viero dall’altro. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Sicilia la partita tra Sicula Leonzio e Teramo è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa si difendono bene dai tentativi degli ospiti di guadagnare campo. Gli uomini di mister Tedino riescono comunque a rendersi pericolosi intorno al 14′ tramite lo spunto di Bombagi, il cui calcio di punizione è terminato di poco largo rispetto allo specchio della porta avversaria. Le formazioni ufficiali: SICULA LEONZIO (4-3-3) – Polverino; Parisi, Ferrini, Tafa, Sabatino; Palermo, Bucolo, Sicurella; Vitale, Scardina, Grillo. All.: Giovanni Bucaro. TERAMO (4-3-2-1) – Tomei; Cancellotti, Cristini, Soprano, Tentardini; Costa Ferreira, Ilari, Viero; Bombagi, Santoro; Magnaghi. All.: Bruno Tedino. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

VIA!

Eccoci finalmente pronti a seguire Sicula Leonzio Teramo, partita della ventunesima giornata che introduciamo con i numeri statistici delle due squadre di Serie C in questo girone C della stagione 2019-2020. La Sicula Leonzio padrona di casa naviga all’ultimo posto in classifica con 11 punti, avendo ottenuto finora solamente due vittorie, cinque pareggi e ben dieci sconfitte; la differenza reti per i siciliani è pari a -19 al termine del girone d’andata, grazie a 19 gol segnati a fronte però delle 38 reti incassate. Ben più positivo il cammino del Teramo nella prima metà della stagione: 25 punti con sei vittorie, sette pareggi e sei sconfitte, i gol segnati sono 21 mentre quelli subiti assommano a 23, di conseguenza la differenza reti è pari a -2 per la compagine abruzzese. Adesso però basta numeri e parole: a parlare sarà solamente il campo, Sicula Leonzio Teramo comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I TESTA A TESTA

Vogliamo ora fare focus anche sullo storico che interessa la diretta della Serie C Sicula Leonzio Teramo, benchè certo i dati a nostra disposizione alla vigilia della 21^ giornata di campionato siano ben scarsi. Anzi possiamo subito dire che mai i due club si erano sfidati a viso aperto prima di questa intensa stagione 2019-2020 e pure l’unico precedente a cui possiamo fare riferimento oggi risale quindi al turno di andata del campionato di Serie C ancora in corso. Nella seconda giornata, che ha avuto luogo lo scorso 9 ottobre (il match è stato recuperato, in seguito al rinvio per l’indisponibilità del Bonolis), abbiamo ben assistito al successo casalingo della squadra biancorossa, pure col risultato di 2-0, che vide la firma di Bombagi e Magnaghi. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE

Sicula Leonzio Teramo, partita diretta dal signor Francesco Carrione e prevista domenica 12 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Nobile di Lentini, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone C. I siciliani dopo 3 sconfitte consecutive in campionato in chiusura di 2019 hanno terminato il girone d’andata all’ultimo posto, ma comunque a stretto contatto con la possibilità di disputare ancora i play out, a -1 dal Rieti, a -2 dal Rende e a -3 dal Bisceglie, in un treno a fondo classifica ancora molto schiacciato. I siciliani non vincono dalla sfida interna contro la Cavese del 3 novembre scorso, ora se la vedranno contro un Teramo che ha chiuso il suo girone d’andata con 2 pareggi di fila contro Vibonese e Catania. Gli abruzzesi non vincono da 6 partite in campionato, dalla sfida disputata in casa contro il Bisceglie sempre il 3 novembre, stesso giorno appunto dell’ultima affermazione dei siciliani. Nel match d’andata di questo campionato il Teramo ha battuto 2-0 la Sicula Leonzio con una rete per tempo, messe a segno da Bombagi e Magnaghi.

PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO TERAMO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Sicula Leonzio Teramo, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Nobile di Lentini, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. La Sicula Leonzio allenata da Bucaro sarà schierato con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Nordi; Sosa, Petta, Tafa; Bariti, Palermo, Megelaitis, Maimone, Sabatino; Bollino, Scardina. Risponderà il Teramo allenato da Bruno Tedino con un 4-3-2-1 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: Tomei; Cancellotti, Piacentini, Iotti, Tentardini; Mungo, Arrigoni, Santoro; Costa Ferreira, Bombagi; Martignago.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.95 la vittoria in casa, a 3.00 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 2.45. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.00 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.70.



