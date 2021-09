Diretta/ Paganese Taranto streaming video tv: pugliesi rivelazione (Serie C)

DIRETTA PAGANESE TARANTO: PARTITA COMBATTUTA

Paganese Taranto, in diretta domenica 19 settembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Marcello Torre di Pagani, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie C. I pugliesi finora sono stati la rivelazione del girone C nel campionato di terza serie, alla vittoria esterna contro il Campobasso è seguito un successo con un rotondo 3-1 al Palermo, anche le squadre più blasonate sembrano dover fare i conti con i rossoblu che sembrano proseguire sull’onda lunga dello scorso, vittorioso campionato di Serie D.

La Paganese dalla sua dopo il pazzesco 4-4 contro l’Acr Messina e il ko in casa del Latina ha dimostrato di voler essere a tutti i costi competitiva per la salvezza ottenendo la sua prima, importante vittoria stagionale con un successo di misura col Catania, firmato da un gol di Diop, fondamentale anche dal punto di vista del morale. Al 6 novembre 2016 risale l’ultimo precedente a Pagani tra le due squadre, la Paganese si impose 2-0 con le reti di Reginaldo e Maiorano. Da segnalare che i campani si sono imposti in tutti e quattro gli ultimi precedenti di campionato disputati contro il Taranto.

DIRETTA PAGANESE TARANTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paganese Taranto non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE TARANTO

Le probabili formazioni di Paganese Taranto, match che andrà in scena allo stadio Marcello Torre di Pagani. Per la Paganese, Gianluca Grassadonia schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Baiocco; Schiavino, Murolo, Sbampato; Perlingieri, Cretella, Zanini, Vitiello, Manarelli; Castaldo, Diop. Risponderà il Taranto allenato da Giuseppe Laterza con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Chiorra; Tomassini, Zullo, Benassai, Ferrara; Diaby, Marsili, Bellocq; Giovinco, Versienti; Saraniti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Marcello Torre di Pagani, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Paganese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Taranto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.

