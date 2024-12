DIRETTA PALERMO BARI, TESTA A TESTA

Prima di immergerci nella diretta di Palermo Bari, cerchiamo di tornare indietro nel tempo alla ricerca dei precedenti delle due squadre. Nella nostra classica rubrica sui testa a testa storici infatti ci preoccupiamo di poter capire chi è la favorita della storia, guardano quale delle due formazioni ha vinto più partite. Partiamo con il dire che questa rivalità è stata combattuta dalla Serie C alla Seria A, quindi seguiamo questo ordine per capire che tipo di partita andremo a vedere: nella terza serie abbiamo avuto la bellezza di quattro partite, una sola vittoria per i rosanero e poi tre pareggi.

Nella serie cadetta invece abbiamo otto precedenti e il computo totale afferma quattro vittorie per i rosanero, un pareggio e tre vittorie per i galletti. In Serie A invece le partite da analizzare sono dodici e l’equilibrio è in perfetta parità: quattro vittorie per i rosanero, quattro pareggi e quattro vittorie per il Bari. Invece come andrà a finire oggi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento di questa sfida dove vedremo le statistiche della diretta di Palermo Bari. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PALERMO BARI, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Palermo Bari sarà visibile su DAZN, che detiene in esclusiva i diritti di trasmissione del campionato cadetto. La partita andrà in onda giovedì 26 dicembre alle ore 15, e sarà visibile sull’app DAZN in streaming su smart tv, PC, smartphone e tablet, ma anche tramite il canale DAZN 1 di Sky.

LOTTA PER I PLAYOFF

Alle ore 18 nel boxing day della Serie B giovedì 26 dicembre 2024 spazio alla diretta Palermo Bari, una sorta di derby del sud che quest’anno può valere anche un posto ai playoff. Entrambe le squadre, dopo un avvio di stagione positivo, sono ora reduci da un periodo a dir poco opaco. Il Palermo ha infatti maturato tre sconfitte consecutive nelle ultime tre contro Sassuolo, Catanzaro e Carrarese. Una battuta d’arresto pesante che ha fatto scivolare i rosanero fino alla dodicesima posizione in classifica. La sfida contro il Bari, oltre ad essere fondamentale in ottima morale e soprattutto playoff, potrebbe essere decisiva per la permanenza di Alessio Dionisi sulla panchina dei siciliani.

Anche in Puglia i tempi dei quattordici risultati utili consecutivi sembrano ormai lontani. La squadra di Moreno Longo ha evidenziato infatti negli ultimi tempi una certa sterilità offensiva: solo due reti segnate nelle ultime quattro partite. Momento negativo culminato lo scorso 21 dicembre nella sconfitta, subita per 1-0 al San Nicola, da parte del Sudtirol, ultimo in classifica e senza vittorie da due mesi. Anche per Moreno Longo è fondamentale un’inversione di tendenza.

PALERMO BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Palermo Bari. I rosanero si schierano con un 4-3-3: Desplanches in porta davanti a Nedelcearu, Baniya, Nikolaou e Ceccaroni. A centrocampo, Segre, Ranocchia e Verre per servire, in attacco, il tridente formato da Insigne, Brunori e Di Francesco. Il Bari risponde con un 3-4-1-2: Radunovic tra i pali, con Pucino, Vicari e Mantovani in difesa. A centrocampo Benali e Maita al centro con Oliveri e Dorval a coprire le fasce, mentre Falletti agirà come trequartista dietro la coppia d’attacco composta da Kevin Lasagna e Novakovich.

PALERMO BARI, LE QUOTE

Secondo i siti di scommesse nella diretta Palermo Bari i padroni di casa sono nettamente favoriti sui biancorossi nonostante il difficile periodo. La vittoria del Palermo è infatti quotata a 1.90, mentre quella del Bari arriva addirittura a 4.00. Il pareggio, anch’esso poco probabile, è offerto tra i 3.20 e i 3.40.