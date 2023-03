Diretta/ Palermo Modena video streaming tv: sfide playoff (Serie B)

DIRETTA PALERMO MODENA: CANARINI AL BARBERA

La diretta Palermo Modena, in programma venerdì 17 marzo alle ore 20:30, racconta di una gara fondamentale per l’ingresso alla zona playoff. I rosanero stanno passando un periodo di “pareggite acuta” con cinque segni X consecutivi, il più recente al Tombolato contro il Cittadella. I canarini invece hanno evitato la scorsa settimana la quarta sconfitta di fila inanellando finalmente una vittoria, in casa contro il Pisa, dopo aver appunto preso per tre match consecutivi tra Reggina, Ascoli e Como.

In casa i siciliani hanno un ottimo score, soprattutto di recente. Infatti l’ultimo ko interno al Renzo Barbera risale al 27 novembre contro il Venezia. Da quella partita lì, il Palermo ha vinto tre partite, pareggiandone due e arrivando dunque a cinque gare di fila senza perdere.

PALERMO MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Palermo Modena sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Palermo Modena è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

PALERMO MODENA, PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Palermo Modena vedono i rosanero di Corini schierarsi col 3-5-2. In porta Pigliacelli, in difesa il trio è composto da Mateju, Nedelcearu e Bettella. Di Mariano e Aurelio agiscono da esterni con Saric e Verre mezzali più Gomes in cabina di regia. In attacco Soleri farà coppia con Tutino che sostituirà l’infortunato Brunori.

Il Modena risponde col 4-3-2-1 con Gagno tra i pali e la difesa a quattro con Oukhadda, Silvestri, Pergreffi e Ponsi qualche metro più avanti. Gerli è il mediano con Poli e Armellino ai lati. Tremolada-Falcinelli il duo trequartista con Strizzolo unica punta.

