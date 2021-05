Diretta/ Palermo Teramo (Serie C) streaming video TV: riscossa rosanero

DIRETTA PALERMO TERAMO: OSPITI MINA VAGANTE

Palermo Teramo, in diretta domenica 9 maggio 2021 alle ore 15.30 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà una sfida valevole per il primo turno ad eliminazione diretta dei play off di Serie C. Pronta a partire un’ulteriore fase della riscossa rosanero: dopo il campionato di Serie D vinto nella passata stagione e un’annata molto travagliata al ritorno tra i professionisti, i siciliani hanno chiuso con un buon settimo posto e ora sognano di far saltare il banco in questi play off.

Pur rappresentando una piazza molto importante il Palermo è consapevole delle grandi insidie degli spareggi, a partire da un Teramo che si è divertito ad essere la mina vagante del girone C. Abruzzesi in corsa per le prime tre posizioni per quasi metà campionato, poi un lento ma inesorabile calo. La squadra di Massimo Paci è riuscita però a blindare la qualificazione ai play off, importantissima per legittimare un campionato comunque di buon livello e che meritava il premio della post season: ora però Palermo è una tappa già difficile, anche se alla fine nella regular season le due squadre si sono trovate separate solamente da un punto.

DIRETTA PALERMO TERAMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Teramo sarà trasmessa sulla televisione satellitare, col match del primo turno dei play off per assegnare l’ultimo posto per la Serie B che sarà proposto sul canale numero 258 di Sky. Per assistere alla partita dei play off di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO TERAMO

Le probabili formazioni della sfida tra Palermo e Teramo allo stadio Renzo Barbera. I padroni di casa allenati da Giacomo Filippi scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Pelagotti; Accardi, Lancini, Marong; Doda, Luperini, De Rose, Valente; Broh, Floriano; Rauti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Massimo Paci con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Lewandowski; Piacentini, Soprano, Lasik, Tentardini; Santoro, Ilari, Lombardi; Costa Ferreira, Birligea, Bombagi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Palermo e Teramo, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 1.87 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.25 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 4.75 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



