Diretta/ Palermo Ternana (Serie C) streaming video e tv: capolista caterpillar

DIRETTA PALERMO TERNANA: FINIRÀ IN PARITÀ?

Palermo Ternana, in diretta dallo stadio Renzo Barbera di Palermo, in programma mercoledì 3 febbraio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie C. Arriva al “Barbera” quella che è la capolista-caterpillar del campionato. La Ternana continua ad avanzare a ritmo di record verso la Serie B, per gli umbri finora 16 vittorie e 4 pareggi in 20 partite che hanno portato la squadra in fuga in testa alla classifica a quota 52 punti, a 11 punti di distanza dal Bari secondo. Una situazione difficile da gestire per le inseguitrici, l’unico pericolo per la Ternana può essere ora un eccesso di fiducia. Il Palermo divide il nono posto con la Juve Stabia nel girone C, a quota 26 punti e appena dentro la zona play off. Dopo la promozione dalla Serie D i rosanero hanno pagato l’impatto col ritorno nel professionismo e non hanno mai dato l’impressione di poter lottare per la vetta. Non si sarebbero però aspettati, alla ventunesima giornata, di ospitare una squadra capace di fare il doppio dei suoi punti: servirà una prova d’orgoglio, anche per continuare a crescere in chiave play off.

DIRETTA PALERMO TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Ternana sarà disponibile sul canale numero 264 del digitale terrestre in chiaro, ovvero su Unicusano TV che trasmette gratuitamente tutte le partite stagionali dei rossoverdi. Possiamo comunque anche ricordare l’immancabile diretta streaming video tramite Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 sia per i suoi abbonati sia per chi volesse acquistare la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO TERNANA

Le probabili formazioni della sfida tra Palermo e Ternana presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo. I padroni di casa allenati da Roberto Boscaglia scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Pelagotti; Doda, Palazzi, Somma, Crivello; Odjer, De Rose, Luperini; Kanoute, Lucca, Valente. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Cristiano Lucarelli con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Salzano; Palumbo, Proietti; Partipilo, Falletti, Torromino; Raicevic.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Palermo Ternana: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.95 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.45 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.00 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

