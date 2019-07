DIRETTA PALIO DI SIENA 2019, QUARTA PROVA/ Streaming tv e video: ha vinto la Selva

La Selva ha vinto stamattina la quarta prova del Palio di Siena 2019, che si è svolta alle ore 9.00. L’ordine di ingresso tra i canapi è stato invertito rispetto all’ordine di estrazione dei cavalli al momento dell’assegnazione (Giraffa, Aquila, Bruco, Pantera, Drago, Selva, Chiocciola, Torre, Civetta e Onda di rincorsa): subito un buon allineamento, mossa rapida ed è ottimo lo spunto al via di Giraffa, Aquila, Pantera e Chiocciola. Al primo San Martino transita prima la Giraffa seguita dalla Selva, che passa davanti al termine del primo giro. Il fantino Andrea Coghe su Remistirio continua così a comandare solitario la corsa fino al bandierino, andando a vincere la quarta prova del Palio di Siena di domani, 2 luglio 2019, come sempre in onore della Madonna di Provenzano. Ricordiamo infine che questa sera, preceduta dalla tradizionale carica del Drappello dei Carabinieri a cavallo, si correrà alle 19.45 la Prova generale, come sempre nel giorno di vigilia di un Palio di Siena. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Non sarà possibile assistere alla diretta tv del Palio di Siena 2019 per queste due prove di lunedì 1 luglio; l’appuntamento sarà comunque disponibile online tramite il sito del canale 3 tv. Il sito fornirà infatti tutte le prove del Palio in diretta streaming video e dunque anche quelle di oggi, a tutti coloro che potranno avvalersi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PRESENTAZIONE GIORNATA PALIO DI SIENA 2019

Il Palio di Siena 2019 è sempre più vicino: il Drappellone della Madonna di Provenzano verrà ufficialmente consegnato nella giornata di martedì – come ovviamente da tradizione – e dunque lunedì 1 luglio è una giornata interessante per quanto riguarda le tappe di avvicinamento a questo grande appuntamento. Si parte infatti alle ore 9:00, quando verrà corsa la quarta prova; alle ore 19:45 invece la prova generale, che sarà di fatto la penultima. Si corre ancora, ma dobbiamo ricordare che i risultati di queste varie prove contano il giusto: ovvero, si tratta soprattutto di abituare i cavalli allo stress della partenza, con i fantini che studiano le migliori strategie per piazzarsi al canape e di conseguenza provare a vincere la corsa. Uno spettacolo nello spettacolo queste due prove del Palio di Siena 2019, restiamo in attesa di quello che potrà succedere.

PALIO DI SIENA 2019: QUARTA PROVA E PROVA GENERALE

Si fa sempre più vicino il momento del Palio di Siena 2019: si corre per il drappellone della Madonna di Provenzano e il terzo giorno è quello della grande attesa, che potremmo definire la “calma prima della tempesta”. Non sono soltanto cavalli e fantini i protagonisti: prima della prova generale infatti si tiene la prova della carica dei Carabinieri a cavallo, effettuata dal 4° Reggimento a cavallo di Roma che naturalmente la eseguirà anche il giorno successivo. Il momento più atteso tuttavia è quello della cena della Prova generale: ogni contrata predispone un banchetto all’aperto che funge da momento di festa alla vigilia del Palio, nel quale naturalmente ci sono discorsi di auspicio e canti con il fantino invitato al tavolo d’onore. Un momento che può coinvolgere anche i turisti, caldamente invitati a prendere posto ai tavoli; dunque questo è uno dei momenti che esplicita molto bene come il momento del Palio di Siena non sia solo quello che riguarda la gara del 2 luglio – in questo caso – ma anche e soprattutto i giorni precedenti e, per qualcuno, anche l’intero anno che precede il momento in cui viene assegnato il Drappellone. Non resta dunque che prepararsi al grande evento…



