VINCITORE PALIO DI SIENA 2024: DUE FANTINI DI SPICCO

Fra poche ore sapremo chi sarà il vincitore Palio di Siena 2024 del 16 agosto, a meno di rinvii che a luglio portarono addirittura a uno slittamento di due giorni. Incrociando le dita, ci attenderà oggi in Piazza del Campo l’impareggiabile spettacolo della Carriera in onore della Madonna Assunta.

Oggi avremo in gara Selva, Lupa, Valdimontone, Onda, Nicchio, Leocorno, Civetta, Chiocciola, Oca e Istrice, o di diritto perché assenti al corrispondente Palio dell’anno scorso (le prime sette), oppure estratte fra chi c’era (le ultime tre). Logicamente quindi la prima certezza è che sarà tra queste 10 Contrade che uscirà il nome del vincitore Palio di Siena 2024.

Naturalmente però non c’è solo la Contrada: anche il fantino e il cavallo sono nomi che entrano nella storia in qualità di vincitore Palio di Siena 2024. Ecco allora che non si può fare a meno di notare che negli ultimi anni abbiamo avuto una sorta di dittatura sportiva, poi diventata una diarchia.

Infatti Tittia, nome d’arte del fantino Giovanni Atzeni, lo è stato addirittura per cinque volte consecutive a cavallo dei due anni di stop forzato per la pandemia, da entrambe le Carriere del 2019 a quelle del 2022 più la corsa del 2 luglio 2023, poi però sono arrivati i due successi consecutivi di Carlo Sanna detto Brigante, ecco perché si può parlare di diarchia.

VINCITORE PALIO DI SIENA 2024: LA STORIA RECENTE E ALCUNI NUMERI

Quanto alle Contrade, non c’è ancora stato nessuno capace di emergere più di una volta come vincitore Palio di Siena 2024 dopo il Covid. Infatti i cinque eventi disputati dal 2022 in poi hanno visto i successi di Drago, Leocorno, Selva, Oca e Onda. Da notare che solamente il Drago sarà assente oggi, per cui le altre quattro Contrade potranno tentare il bis, una opzione che ha evidentemente ben il 40% di possibilità di realizzarsi. Sarebbe straordinario soprattutto per la Selva, che aveva vinto il 16 agosto 2019 l’ultimo Palio di Siena pre-pandemia, quindi sarebbe un tris davvero velocissimo.

A dire il vero, tuttavia, ci saranno due Contrade in gara che più delle altre ambiscono a diventare vincitore Palio di Siena 2024 per spezzare digiuni che sono ormai lunghissimi. Ci riferiamo al Nicchio, che non vince dal 16 agosto 1998, e alla Chiocciola, il cui digiuno di successi è solo di un anno più breve, dal 16 agosto 1999. Sono rispettivamente 26 e 25 anni di vuoto, davvero tantissimi, anche se nessuna delle due è la “nonna”, ruolo che tocca all’Aquila, la quale non vince addirittura dal 3 luglio 1992 e che dovrà per forza attendere ancora, essendo fra le sette Contrade assenti oggi.