Rinviato Palio di Siena dell’Assunta alla giornata di domani. La tradizionale gara, che si sarebbe dovuta svolgere nel pomeriggio di oggi, è stata sospesa per via della pioggia. Il corteo storico era appena partito quando, intorno alle 17:30, per via della pioggia insistente che stava cadendo sulla città toscana, gli organizzatori sono stati costretti ad interrompere il tutto, rimandando poi anche la carriera. Il tufo di Piazza del Campo, come spiega La Gazzetta dello Sport, non è adatto infatti alla corsa dei cavalli in condizioni come quella odierna, con vari centimetri d’acqua caduti su Siena.

Così l’amministrazione comunale, preso atto del maltempo e delle difficoltà, hanno consultato i Deputati della Festa e dopo una riunione con i Capitani delle Contrade, hanno deciso di rinviare la gara, esponendo la bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico: questo, nel linguaggio del palio, vuol dire rinvio per via delle avverse condizioni meteo. Al momento il Palio di Siena dell’Assunta è stato rinviato alla giornata di domani ma si tratterà solamente di un tentativo: soltanto al momento della partenza si capirà se questa possa realmente avvenire oppure no.

Rinviato Palio di Siena dell’Assunta 2024: quando si disputerà

Il Palio di Siena dell’Assunta rinviato per via del maltempo che si è abbattuto sulla città toscana. Gli organizzatori hanno deciso di effettuare un nuovo tentativo domani, alla stessa ora a cui era prevista la carriera di oggi, ma non è certo che si riesca. Anche oggi, 16 agosto, le previsioni meteo erano benevole e non prevedevano pioggia su Siena, ma un temporale estivo improvviso non ha lasciato scampo ai fantini, che hanno visto sospesa e rinviata la gara iconica della città toscana.

Al Palio di Siena partecipano dieci contrate (sulle 17 della città): i fantini compiono tre giri di Piazza del Campo per decidere chi sarà il vincitore. L’evento si svolge due volte all’anno: il 2 luglio, in onore della Madonna di Provenzano, e il 16 agosto, per il Palio dedicato alla Madonna Assunta.

