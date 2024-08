DIRETTA PALIO DI SIENA 2024: SARÀ IL GIORNO BUONO? (OGGI 17 AGOSTO)

Decisamente quest’anno sarà ricordato fra i più tormentati di tutti i tempi per il maltempo, oggi sabato 17 agosto ci si riprova sempre alle ore 19.00 per la diretta del Palio di Siena 2024 dedicato alla Madonna Assunta, che avrebbe dovuto disputarsi ieri ma è stato rinviato per uno scroscio di pioggia a breve distanza dall’orario della Carriera. L’esposizione di una bandiera verde ad una trifora di Palazzo Pubblico, che è il segnale per un rinvio dovuto al maltempo, è scena che sta diventando una sorta di classico per la diretta Palio di Siena 2024, se si pensa che ad inizio luglio la corsa dedicata in quel caso alla Madonna di Provenzano slittò prima dal 2 al 3 e poi fino al 4 luglio, giorno del successo della Contrada dell’Oca con il cavallo Tabacco e il fantino Carlo Sanna detto Brigante.

Continuando con le curiosità relative ai rinvii del Palio di Siena, possiamo ricordare che di recente si era gareggiato il 17 agosto anche nel 2015 e nel 2022, che però erano stati gli unici rinvii in questo secolo, raddoppiati quest’anno in un colpo solo. A luglio il rinvio era stato doppio e in tal caso l’ultimo precedente risale addirittura al 18 agosto 1976, ma la mancata disputa nella data corretta di entrambe le edizioni annuali del Palio di Siena è già qualcosa destinato ad entrare nella storia di questa corsa così lunga. Speriamo allora che oggi sia il giorno giusto, perché i rinvii della diretta Palio di Siena 2024 creano non pochi problemi in una città che in questi giorni vive per la sua corsa…

PALIO DI SIENA 17 AGOSTO 2024, DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE L’EVENTO

Il rinvio di un giorno non fa molto felici i palinsesti televisivi, ma ricordiamo che la diretta tv del Palio di Siena 2024 dedicato alla Madonna Assunta, rinviato ieri per pioggia, sarà su La7 in chiaro sul canale al tasto 7 del telecomando per il terzo anno, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e al suo fianco Giovanni Mazzini. Per usufruire della diretta streaming video del Palio di Siena 2024, ecco il sito Internet dell’emittente all’indirizzo www.la7.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO LA7 DEL PALIO DI SIENA 2024

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024: CHE COSA ATTENDERCI OGGI?

Naturalmente i temi verso la diretta del Palio di Siena 2024 restano quelli già delineati ieri, a cominciare dal nome delle dieci Contrade partecipanti, per le quali non c’è alcun cambiamento: si tratta di Selva, Lupa, Valdimontone, Onda, Nicchio, Leocorno, Civetta, Chiocciola, Oca e Istrice. Un giorno più d’attesa equivale a 24 ore in più di tensione, potrebbe magari essere un vantaggio per i fantini più esperti, anche se i ben due giorni di ritardo nella Carriera di luglio hanno abituato un po’ tutti a vivere una situazione di questo genere, che nel 2024 fa il bis.

Tra l’altro, le previsioni del meteo sono incerte per oggi ma ancora peggiori per domani, si spera di vivere oggi la diretta del Palio di Siena 2024, altrimenti potrebbe diventare un problema davvero serio. Oggi non si ripeteranno alcuni dei momenti più significativi della giornata del Palio di Siena, specie quelli che erano già stati effettuati ieri, prima della pioggia che ha cominciato a scendere su Piazza del Campo intorno alle ore 17.30, portando alla decisione del Comune di Siena, sentiti i Deputati della Festa e dopo una riunione con i Capitani. Non ci resta allora che sperare nella benevolenza del clima per poter vivere oggi pomeriggio la diretta del Palio di Siena 2024…