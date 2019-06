Diretta Palio di Siena 2019/ Streaming video e tv, programma: tratta e prima prova

Il Palio di Siena 2019 sta arrivando: oggi sabato 29 giugno sarà una giornata importante nella città toscana, quando si entra nel vivo dell’avvicinamento al Palio vero e proprio, naturalmente il primo dei due annuali, cioè quello del 2 luglio, dedicato alla Madonna di Provenzano. Secondo l’immutabile programma di ogni edizione del Palio di Siena, il terzultimo giorno prima della gara sarà innanzitutto la giornata della Tratta: si tratta dell’operazione con cui vengono abbinati i cavalli alle dieci Contrade che partecipano al Palio. I cavalli, tra quelli visitati dallo Staff dei Veterinari del Comune di Siena ritenuti idonei, vengono raggruppati in batterie e provati a partire dalle ore 9.00 circa per tre giri intorno alla Piazza per verificare la loro adattabilità alla pista. Terminate le batterie i Capitani, alla presenza del Sindaco, si riuniscono per scegliere i dieci soggetti ed infine ci sarà il sorteggio per l’Assegnazione. L’altro evento centrale della giornata odierna sarà la prima prova, delle ben sei che saranno in totale previste prima del Palio: l’appuntamento è per le ore 19.45 di questa sera, naturalmente sempre in Piazza del Campo a Siena.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GIORNATA, PALIO DI SIENA 2019

Ricordiamo che la Tratta e la prima prova non saranno trasmesse oggi in diretta tv; tuttavia gli appassionati del Palio di Siena avranno l’opportunità di gustarsi ogni singolo evento di questa significativa giornata del 29 giugno in diretta streaming video grazie al sito sienafree.it che darà spazio all’appassionante giornata senese. Tutte le informazioni utili saranno disponibili anche tramite il sito del Comune di Siena nella sezione dedicata al Palio e poi naturalmente sul sito ufficiale www.ilpalio.org

PALIO DI SIENA 2019: LA TRATTA E LA PRIMA PROVA

Le Contrade partecipanti al Palio di Siena del 2 luglio 2019 saranno Onda, Selva, Bruco, Torre, Civetta, Aquila, Pantera, Giraffa, Chiocciola e Drago, delle quali sette di diritto perché l’anno scorso assenti al Palio intitolato alla Madonna di Provenzano più altre tre estratte fra chi aveva partecipato già un anno fa. Come abbiamo già accennato, la mattinata di oggi vivrà sulla Tratta e a seguire sul sorteggio che determinerà gli accoppiamenti fra il cavallo e la Contrada. Sono momenti già molto importanti, tanto che la conclusione è prevista indicativamente attorno alle ore 13.00. Per quanto riguarda invece le prove (stasera ci sarà la prima), ricordiamo che in ognuna di esse il cavallo è accompagnato “all’Entrone” (ingresso del Palazzo Pubblico) dalla stalla della Contrada da un folto gruppo di contradaioli, che spesso intona i canti tradizionali. Per vedere le prove, occorre prender posto in piazza o su un palco prima che sia fatto “pulito”, cioè sia stata sgomberata la pista dalle forze di Polizia. Da notare pure che, se la scelta del cavallo è definitiva già da oggi e non potrà più essere modificata, il nome del fantino può essere cambiato fino al mattino del Palio, anche se naturalmente l’ideale è mantenere sempre la stessa coppia, affinché il feeling cresca nel corso delle sei prove. Stasera i cavalli entreranno al canape nell’ordine nel quale le Contrade entreranno in Piazza la sera del Palio per il Corteo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA