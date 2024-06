Diretta Palio di Siena 2024/ Streaming video tv: tratta e prima prova (oggi sabato 29 giugno)

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024: OGGI TRATTA E PRIMA PROVA

Iniziano giorni di grande fascino in compagnia della diretta del Palio di Siena 2024, una corsa in sé brevissima ma che catalizza la vita dell’intera città di Siena per almeno quattro giorni a cominciare da oggi, sabato 29 giugno 2024. Parliamo in questo caso naturalmente del Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano, cioè quello del 2 luglio, verso il quale oggi sarà il giorno della tratta alle ore 9.00 e poi della prima prova, in programma naturalmente in piazza del Campo a Siena alle ore 19.45.

VINCITORE PALIO DI SIENA 2023 DEL 16 AGOSTO È L'OCA/ Secondo successo per Zio Frac (scosso) e Brigante

Per prima cosa, ci sembra allora doveroso ricordare chi animerà la diretta del Palio di Siena 2024 per la Carriera del 2 luglio: le dieci contrade saranno come sempre le sette che non hanno disputato la corsa dell’anno precedente più tre estratte a sorte tra chi era sceso in pista anche il 2 luglio 2023, quando vinse la Selva con il fantino Tittia. Nell’ordine con cui le cita il sito ufficiale della manifestazione, si tratterà di queste dieci contrade: Valdimontone, Pantera, Bruco, Leocorno, Lupa, Civetta, Oca, Giraffa, Nicchio e Onda.

Diretta Palio di Siena 2023/ Video: vince il cavallo scosso dell'Oca! (Madonna dell'Assunta, oggi 16 agosto)

PALIO DI SIENA 2024 DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

Già da un paio d’anni e di nuovo per la Carriera dedicata alla Madonna di Provenzano del prossimo 2 luglio, la diretta tv del Palio di Siena 2024 sarà garantita da La7, ma solamente per la corsa. Una copertura più complessiva di tutti i giorni del Palio di Siena dovrebbe essere garantita invece da Canale 3, al numero 84 del telecomando, una televisione locale che comunque permetterà di seguire il Palio di Siena 2024 in diretta streaming video visitando il sito canale3.tv. Le informazioni utili saranno infine disponibili sul portale ufficiale www.ilpalio.org.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2023/ Il Drago vince la Prova generale del 15 agosto! Tris per Tempesta-Vitzichesu

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024: IL PROGRAMMA DI UN LUNGO SABATO

Ci sono tanti momenti affascinanti che rendono mitica la diretta del Palio di Siena 2024, di certo la giornata del 29 giugno è già molto delicata perché al mattino la cosiddetta Tratta designa prima i dieci cavalli che prenderanno parte alla corsa fra tutti coloro che partecipano alle prove di selezione, poi abbina i dieci prescelti alle altrettante contrade in gara. La selezione è svolta dai capitani alla presenza del sindaco, poi ecco il sorteggio su un palco allestito davanti al Palazzo Pubblico, infine ogni contrada accompagna il cavallo che è stato sorteggiato per loro alla propria stalla.

Alla sera, ufficialmente alle ore 19.45 (mezz’ora più tardi rispetto ad agosto perché le giornate sono più lunghe), avrà invece luogo la prima prova delle sei che ci accompagneranno verso la diretta del Palio di Siena 2024. Una oggi, due domani e anche il 1° luglio, infine la sesta e ultima la mattina stessa del 2 luglio. La scelta del cavallo è già definitiva, non ancora quella del fantino, ma è chiaro che avere le idee chiare fin da subito e aumentare la confidenza fra l’uomo e l’animale nei vari turni delle prove può essere un aspetto di fondamentale significato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA