DIRETTA PALLONE D’ORO 2023/ Video streaming tv: Benzema l’ultimo a trionfare (oggi 30 ottobre 2023)

Ancora nella lista dei candidati per il Pallone d’Oro 2023, Karim Benzema in ogni caso non riuscirà a fare il bis: è lui il campione uscente del premio, ma la passata stagione per lui è stata in tono minore rispetto a quella trionfale in cui aveva condotto il Real Madrid a vincere la quattordicesima Champions League, segnando con straordinaria regolarità e trascinando di peso, letteralmente, con reti pesantissime i blancos verso l’ultimo atto poi vinto contro il Liverpool. Nella passata stagione però il Real Madrid si è fermato in semifinale; soprattutto, Benzema ha iniziato la sua annata giocando poco a causa di un infortunio e poi in estate ha lasciato la Casa Blanca.

È stato uno dei primi a sbarcare in Arabia Saudita: il club che lo ha acquistato è l’Al Ittihad, naturalmente andando a giocare nella Saudi Pro League Benzema ha perso visibilità e, soprattutto, va ricordato che era formalmente convocato per i Mondiali ma infortunato, avrebbe potuto giocare la finale (non è mai stato sostituito da Didier Deschamps nella lista) ma non ha messo piede in campo in Qatar e quindi anche da questo punto di vista ci sono davvero poche possibilità che riesca a mettere le mani sul premio. Anzi: forse, quest’anno Benzema nella diretta del Pallone d’Oro 2023 non sarà nemmeno nei primi dieci della classifica… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PALLONE D’ORO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Ricordiamo che la diretta tv del Pallone d’Oro 2023 sarà trasmessa in chiaro per tutti: è infatti Mediaset a mandare in onda l’evento, il canale di riferimento sarà Mediaset 20 con la possibilità di seguire l’evento in mobilità visitando il sito di Mediaset Play. Gli abbonati alla televisione satellitare potranno invece avere accesso alla diretta del Pallone d’Oro 2023 su Sky Sport Uno, numero 201 del decoder; qui il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, sarà garantito dall’applicazione Sky Go che è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.PALLONE D’ORO 2023: CHI SUCCEDE A BENZEMA?

Alle ore 20:30 di lunedì 30 ottobre, in diretta dal Theatre du Chatelet di Parigi, sarà assegnato il Pallone d’Oro 2023: termina dunque la grande attesa e scopriremo chi sarà il giocatore cui sarà riservato l’ambito premio, che di fatto viene consegnato a colui che lungo l’arco dell’anno solare si sia distinto sopra gli altri. La rosa dei candidati è stata ridotta a 30 calciatori, con due grandi favoriti: Lionel Messi, che potrebbe vincere l’ottavo Pallone d’Oro in carriera e secondo alcuni ha già il premio tra le mani, e Erling Haaland.

La sua prima stagione con il Manchester City è stata devastante in termini realizzativi ed è anche coincisa con la prima Champions League per il club. Certo però Messi ha un grande vantaggio: quello di aver vinto il Mondiale, e in un anno in cui c’è la Coppa del Mondo è facile che la diretta del Pallone d’Oro 2023 possa riservare ben poche sorprese, soprattutto se ti chiami Messi e sei anche stato determinante per le sorti della tua nazionale. Sia come sia, la grande attesa per la diretta del Pallone d’Oro 2023 sta per terminare: vedremo tra poche ore chi sarà il calciatore a vincerlo…

DIRETTA PALLONE D’ORO 2023: IL CONTESTO

Siamo dunque arrivati alla diretta del Pallone d’Oro 2023: va ricordato, facendo un breve accenno alla storia, che il premio è stato istituito da France Football (dunque in modalità “privata”) appunto per dare un riconoscimento al calciatore più forte dell’anno (si intende quello solare, ma è molto facile identificarlo con la stagione) e inizialmente era aperto soltanto ai calciatori europei e impegnati nel Vecchio Continente. Poi è arrivata la FIFA a “patrocinare” il Pallone d’Oro, che ha cambiato format e modalità di votazione, andando incontro peraltro a qualche polemica di troppo; adesso si è tornati all’antico, appunto dopo qualche edizione particolarmente criticata.

Leo Messi ha tutto per vincere per l’ottava volta: la sua avventura con il Psg, durata due anni, non è stata particolarmente brillante in termini di club e prestazioni personali, ma per l’appunto la vittoria del Mondiale da grande trascinatore non può non essere un clamoroso punto a suo favore anche rispetto a una macchina da gol come Haaland, che dalla sua parte può come detto schierare la vittoria della Champions League con il Manchester City. Il terzo incomodo sarebbe Kylian Mbappé: Mondiale devastante e tripletta in finale, ma la Francia ha perso e con il Psg le delusioni non sono mancate: Messi favorito, poi vedremo cosa ci dirà la cerimonia…











