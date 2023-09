Candidati Pallone d’Oro 2023: l’elenco dei 30 finalisti/ Lautaro, Barella e due del Napoli

E’ stato diramato nelle scorse ore l’elenco ufficiale dei 30 finalisti candidati alla vittoria del Pallone d’Oro 2023. A renderlo pubblico è stato France Football, storico magazine francese che da anni organizza il premio. Il giorno da cerchiarsi in rosso sarà il prossimo 30 ottobre, quando si terrà la premiazione ufficiale del principale riconoscimento individuale per un calciatore a livello mondiale e quando scopriremo chi sarà il successore di Karim Benzema.

Il nazionale francese non riuscirà a replicare la vittoria dell’anno scorso, tenendo conto di un mondiale sottotono causa infortunio e di uno sbarco in Arabia Saudita, lontano dal calcio che conta. Chi potrebbe quindi vincerlo? Fra i principali candidati troviamo senza dubbio Haaland, protagonista assoluto con il Manchester City grazie a vittoria di Champions League e Premier oltre ad una quantità infinita di gol. Occhio anche a Mbappé, fra le star del mondiale in Qatar, e ovviamente a Lionel Messi, che a fine 2022 si è portato a casa il Mondiale con la nazionale argentina, il sogno di una vita.

CANDIDATI PALLONE D’ORO 2023: ECCO L’ELENCO COMPLETO

Ma veniamo all’elenco completo dei 30 candidati per la vittoria del Pallone d’Oro 2023, oltre ai sopra citati: Griezmann, Kim Min-jae, ex Napoli oggi al Bayern Monaco, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Barella (unico italiano presente), Lautaro Martinez e Onana, ex Inter oggi allo United, e ancora Rodri,Robert Lewandowski, Luka Modric, Harry Kane, Josko Gvardiol, Jamal Musiala, Mohamed Salah, Bukayo Saka, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham, Randal Kolo Muani, Bernardo Silva, Emiliano Martinez, Ruben Dias, Martin Odegaard, Ilkay Gundogan, Yassine Bounou, Julian Alvarez e Vinicius Junior.

Per il premio Yashin, quello di miglior portiere, spazio invece al milanista Mika Maignan, e a Yassine Bounou, Andrè Onana, Ederson, Brice Samba, Emiliano Martinez, Thibaut Courtois, Aaron Ramsdale, Dominki Livakovic e Marc-Andrè Ter Stegen. Reso pubblico infine anche l’elenco del trofeo Kopa, dedicato ai migliori under 21 in circolazione: Jude Bellingham, Gavi, Jamal Musiala, Eduardo Camavinga, Pedri, Xavi Simons, Alejandro Balde, Antonio Silva, Rasmus Hojlund ed Elye Wahi.











