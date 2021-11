Vincitore Pallone d’Oro 2021, chi è/ Messi o Lewandowski i favoriti

CHI È IL VINCITORE PALLONE D’ORO 2021?

Questa sera sapremo chi sarà il vincitore del Pallone d’Oro 2021 e diciamo subito che i due grandi favoriti sono Leo Messi e Robert Lewandowski. Salvo clamorose sorprese, i primi due posti della classifica del Pallone d’Oro 2021 dovrebbero quindi essere occupati dall’argentino del PSG e dal polacco del Bayern Monaco e stando alle ultime indiscrezioni il grande favorito per esserne il vincitore dovrebbe essere per la settima volta in carriera Messi, che dunque ripeterebbe il trionfo del 2019 dopo lo stop del 2020, quando a causa della pandemia si decise di non assegnare il Pallone d’Oro.

Messi vincitore del Pallone d’Oro 2021 fa discutere ancora prima che ci sia la certezza che il premio vada davvero alla Pulce: questo infatti non è stato di certo uno dei migliori anni della carriera del grande campione, che però può mettere sul piatto finalmente la vittoria di un grande torneo internazionale con l’Argentina, cioè la Coppa America vinta a luglio battendo il Brasile in finale al Maracanã. Per Robert Lewandowski dovrebbe esserci il secondo posto, considerato da molti ingiusto soprattutto se oltre al 2021 si tenesse in considerazione pure il 2020, quando il polacco avrebbe certamente vinto il Pallone d’Oro, dall’alto della stagione perfetta del suo Bayern.

VINCITORE PALLONE D’ORO 2021: I FAVORITI E GLI ITALIANI

Tenendo dunque un margine di dubbio tra Leo Messi e Robert Lewandowski per capire chi sarà il vincitore del Pallone d’Oro 2021, dobbiamo dire che per tutti gli altri candidati al premio di France Football il massimo obiettivo dovrebbe essere il terzo posto che, stando sempre alle indiscrezioni, potrebbe andare a Karim Benzema, attaccante francese del Real Madrid. Staremo dunque a vedere se non ci sarà posto neanche sul podio per Jorginho, nonostante il centrocampista italo-brasiliano possa mettere sul piatto la Champions League vinta con il Chelsea e naturalmente l’Europeo conquistato con l’Italia, grazie al quale troviamo cinque azzurri nella lista dei 30 candidati come vincitore del Pallone d’Oro 2021.

Una soddisfazione per l’Italia dovrebbe essere comunque assicurata, perché il Trofeo Jašin assegnato al miglior portiere dell’anno dovrebbe andare a Gigio Donnarumma, grazie al titolo di migliore giocatore assoluto di Euro 2020. Donnarumma, al pari di Jorginho, è atteso anche in una posizione di classifica molto alta del Pallone d’Oro 2021, mentre gli altri tre candidati italiani sono Nicolò Barella, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Parlando della Serie A, nella lista dei 30 candidati troviamo pure Simon Kjaer, Lautaro Martinez e i due grandi ex che in estate hanno lasciato il nostro campionato, cioè Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo, mentre tra i candidati come migliore portiere c’è anche Samir Handanovic.



