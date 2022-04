DIRETTA/ Parma Alessandria video streaming tv: un precedente illustre nel 2017

DIRETTA PARMA ALESSANDRIA: TESTA A TESTA

Non manca molto alla diretta di Parma Alessandria: in una partita vitale, i grigi hanno la possibilità di vendicare quella finale dei playoff di Serie C che nel 2017 i ducali avevano vinto 2-0 a Firenze, con i gol di Manuel Scavone e Manuel Nocciolini. Un dramma per l’Alessandria, che nella stagione regolare aveva scialacquato 9 punti di vantaggio sulla Cremonese; la seconda di tre promozioni consecutive per il Parma, che entra nella partita di oggi con una striscia incredibile: non tanto per gli 8 risultati utili consecutivi, anche perché sei di questi fanno riferimento ad un periodo compreso tra il 1979 e il 1982, quanto per il fatto che nelle ultime cinque partite l’Alessandria non è mai riuscita a segnare un gol ai gialloblu.

Per trovare l’ultimo dobbiamo tornare a un 1-1 che era maturato in terra emiliana nel gennaio 1979, in Serie C; peraltro si è trattato dell’unica rete segnata dai piemontesi in otto gare, per trovarne un altro si arriva alla vittoria interna del marzo 1973. Anche al Tardini comunque la partita manca da tempo perché, escludendo la finale playoff di cui sopra, Parma Alessandria non si giocava dall’inizio degli anni Ottanta: ad ogni modo in terra gialloblu l’ultima ha visto il Parma vincere 3-0 nella 34^ giornata del girone A di Serie C1. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PARMA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Parma Alessandria sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Parma Alessandria in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

SFIDA PIENA DI INCOGNITE…

Parma Alessandria, in diretta sabato 30 aprile 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie B. Sfida che conta molto per i grigi piemontesi, quintultimi in classifica ma tallonati a 2 punti di distanza dal Cosenza. C’è però la possibilità di avere ancora a tiro la Spal e la salvezza diretta, con gli estensi lontani al momento 3 lunghezze in classifica per l’Alessandria.

Parma ormai senza obiettivi, sconfitto dal Perugia nell’ultima uscita che ha segnato la terza sconfitta consecutiva per i Ducali, sicuramente protagonisti di un campionato ben al di sotto delle aspettative, nonostante i numerosi innesti sul mercato. Nel match d’andata allo stadio Moccagatta il Parma è passato con il punteggio di 0-2, reti di Vazquez e Benedyczak entrambe realizzate nel primo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Parma Alessandria, match che andrà in scena all’Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Giuseppe Iachini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Buffon; Del Prato, Circati, Cobbaut; Rispoli, Juric, Bernabé, Man; Vazquez; Tutino, Pandev. Risponderà l’Alessandria allenata da Moreno Longo con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Milanese, Lunetta; Chiarello, Palombi; Corazza.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Parma Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Parma con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Alessandria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.

