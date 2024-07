Calciomercato Parma News/ Idea Klaassen ma c’è il Besiktas, valutazioni per Kumbulla (oggi 15 luglio 2024)

CALCIOMERCATO PARMA NEWS: KLASSEN SI FA DIFFICILE

Neopromosso in Serie A, il Parma vuole ovviamente essere protagonista sul calciomercato: la società ducale infatti ha bisogno di costruire una squadra che possa ottenere una salvezza anche tranquilla, e dalla sua parte può sicuramente schierare una bella storia fatta di coppe europee vinte e lotte per lo scudetto, anche se stiamo parlando di un periodo ormai lontano nel tempo. Potrebbe comunque essere utile per attirare qualche calciatore di grande interesse: uno di questi è Davy Klaassen, veterano olandese che ha parecchia esperienza ed è stato ottimo protagonista anche in Champions League con l’Ajax, un’idea dell’Inter dello scorso anno ma con poco spazio in maglia nerazzurra.

Il Parma ci pensa anche perché Klaassen non ha rinnovato il contratto e dunque è attualmente svincolato: sarebbe un grande colpo a parametro zero per la squadra di Fabio Pecchia, ma sull’olandese sarebbe spuntato il Besiktas che può offrire al calciatore un ingaggio decisamente più alto di quello che il Parma potrebbe permettersi. Dunque la pista che porta a Klaassen attualmente è in salita: non è detto che non si possa fare ma giustamente gli emiliani si stanno già guardando intorno alla ricerca di alternative, tra queste ci sarebbe Giulio Maggiore che è retrocesso con la Salernitana e potrebbe rappresentare una bella occasione.

IDEA KUMBULLA PER LA DIFESA

Un’altra idea che il calciomercato Parma sta sondando in queste ore porta alla difesa, e precisamente a Marash Kumbulla. Emerso giovanissimo nel Verona di Ivan Juric, lui e Amir Rrahmani (poi finito al Napoli) avevano stregato l’Italia e il classe 2000, nato a Peschiera del Garda da famiglia albanese, era stato acquistato dalla Roma. In giallorosso ha anche avuto spazio, ma è stato sfortunato: prima qualche problema fisico gli ha tolto continuità, poi la rottura del crociato ad aprile 2022 e, quando è rientrato, Kumbulla è uscito dal progetto di José Mourinho tanto da venire ceduto in prestito al Sassuolo, con l’arrivo di Daniele De Rossi che ha avallato l’operazione perché il difensore trovasse minuti.

Kumbulla però in neroverde ha giocato poco, appena 7 partite, e il Sassuolo è anche retrocesso dopo 11 anni; finale di stagione amaro per l’italo-albanese che ora chiaramente si vuole rilanciare. La Roma non lo considera centrale nella nuova rosa e sicuramente sta pensando di venderlo in questa sessione di calciomercato: potrebbe dunque essere un affare per il Parma che infatti ci sta pensando, bisognerà però trovare la giusta quadratura del cerchio e l’operazione da chiudere con la Roma, si potrebbe anche aprire ad un prestito ma si vedrà chiaramente nei prossimi giorni.











