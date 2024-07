Diretta/ Parma Anversa (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (amichevole, 20 luglio 2024)

DIRETTA PARMA ANVERSA: IL RICORDO STORICO

Lo abbiamo detto ed era inevitabile, trattandosi della diretta di Parma Anversa: il ricordo corre immediatamente alla finale di Coppa delle Coppe 1992-1993, la stagione in cui i ducali guidati da Nevio Scala, e dopo appena tre anni in Serie A, avevano messo in bacheca il primo trofeo internazionale nella storia. Il cammino del Parma era iniziato contro l’Ujpest Dozsa, poi passato attraverso Boavista, Sparta Praga e Atletico Madrid, con i Colchoneros eliminati per i gol in trasferta; l’Anversa aveva avuto bisogno dei rigori per eliminare il Glenavon, poi aveva fatto fuori l’Admira Wacker (incredibile 7-6 complessivo, ai supplementari), Steaua Bucarest con doppio pareggio e Spartak Mosca.

Nel vecchio Wembley il Parma era passato subito con Lorenzo Minotti, ma dopo due minuti era stato raggiunto da Francis Severeyns; erano stati Alessandro Melli e Stefano Cuoghi a consegnare la Coppa delle Coppe ai gialloblu. In campo quella sera anche Marco Ballotta, Antonio Benarrivo, Alberto Di Chiara, Luigi Apolloni, Georges Grun, Daniele Zoratto, Marco Osio e Tomas Brolin; dalla panchina erano invece entrati Gabriele Pin, al 26’ per l’infortunato Zoratto, e Fausto Pizzi che nell’ultimo quarto d’ora aveva preso il posto di Osio. In porta per l’Anversa c’era Stevan Stojanovic, due anni prima vincitore della Coppa dei Campioni con la Stella Rossa. (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA DI PARMA ANVERSA IN STREAMING VIDEO TV

Anche la diretta tv di Parma Anversa potrà essere seguita: come già accaduto in occasione della prima amichevole estiva dei ducali, la partita di oggi sarà garantita da Sportitalia, canale in chiaro e dunque accessibile a tutti al numero 60 del digitale terrestre. L’evento, ha fatto sapere la società, sarà disponibile sia live che on demand; naturalmente l’opzione della televisione sarà affiancata dal servizio di diretta streaming video di Parma Anversa, perché Sportitalia è raggiungibile sia sul sito dell’emittente che installando e attivando la relativa app.

PARMA ANVERSA: AMICHEVOLE STORICA!

La diretta di Parma Anversa rappresenta un’amichevole che possiamo definire “storica” per i ducali: si gioca intanto alle ore 18:30 di sabato 20 luglio, i ragazzi di Fabio Pecchia affrontano la squadra che nel 1993 il Parma aveva battuto a Wembley mettendo in bacheca la Coppa delle Coppe. Naturalmente, quasi tutti i componenti della rosa attuale non erano nemmeno nati ma certo per i tifosi la partita di oggi sarà intrigante; in più il Parma deve fornire risposte incoraggianti, perché nel primo test estivo ha perso 3-1 contro il Lugano.

I risultati in questo momento conteranno anche relativamente ed è giusto sottolinearlo, ma una sconfitta non fa mai bene ed è comunque indicativa di uno stato dell’arte da migliorare, aspettando che la società fornisca qualche rinforzo in sede di calciomercato. Noi scopriremo presto quello che succederà nella diretta di Parma Anversa, ma mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche analisi sulle scelte che Pecchia opererà in questa interessante amichevole, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA ANVERSA

Al momento Pecchia ha ancora una rosa amplissima a disposizione: aspettando il calciomercato, parliamo della diretta Parma Anversa con un 3-4-2-1 nel quale Chichizola viene protetto tra i pali da una difesa nella quale potrebbero agire Circati, Cobbaut e Valenti, avanzano la loro posizione i due laterali che possono essere Del Prato a destra e uno tra Gianluca Di Chiara e Valeri sull’altro versante, con assetto più offensivo se la giocherebbero anche Begic e Mohamed mentre per Benedyczak e Partipilo potrebbe essere destinata una maglia alle spalle dell’attaccante.

Nel ruolo di prima punta il favorito è Charpentier, che però è in ballottaggio con Bonny e Colak e, trattandosi di un’amichevole, ci sarà spazio per tutti; ricordiamo che il Parma aspetta il ritorno di Man e Mihaila che con la Romania hanno raggiunto gli ottavi agli Europei 2024, ma entrambi hanno richieste di calciomercato e non è detto che quando la stagione sarà iniziata saranno ancora a disposizione di Pecchia.











