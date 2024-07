DIRETTA PARMA LUGANO/ Video streaming tv: quale sarà il cammino degli emiliani? (amichevole, 13 luglio 2024)

DIRETTA PARMA LUGANO: IL PROGRAMMA DEGLI EMILIANI

Cresce l’attesa per la diretta di Parma Lugano, un’amichevole estiva già di buonissimo livello per i gialloblù emiliani, ma adesso facciamo un salto in avanti verso il campionato di Serie A 2024-2025, che sarà il ritorno nella massima categoria per il Parma. Gli uomini allenati da mister Fabio Pecchia sanno già che il loro debutto sarà casalingo ed è fissato alle ore 18.30 di sabato 17 agosto, quando lo stadio Ennio Tardini sarà il palcoscenico di una partita già di grandissimo valore come Parma Fiorentina.

Calciomercato Parma News/ Bonazzoli e Colombo per l'attacco, si pensa a Juan Jesus (oggi 10 luglio 2024)

Attenzione poi alla seconda giornata, che per gli emiliani sarà di nuovo in casa e stavolta contro una big: riflettori puntati quindi su ciò che potrà succedere alle ore 18.30 di sabato 24 agosto, quando allo stadio della città emiliana sarà la volta di Parma Milan. Infine, la terza giornata riserverà la prima trasferta al Parma ma sarà un altro appuntamento di lusso, perché alle ore 20.45 di sabato 31 agosto la neopromossa ducale sarà protagonista allo stadio Diego Armando Maradona, evidentemente per affrontare i padroni di casa del Napoli. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PARMA, CALENDARIO SERIE A 2024-2025/ Tra settembre e ottobre si può volare! Tutte le giornate (oggi 4 luglio)

PARMA LUGANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Parma Lugano sarà garantita questa sera su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre e ciò significa che sarà disponibile l’App Sportitalia per il servizio di diretta streaming video. Informazioni preziose giungeranno inoltre da siti e profili social ufficiali delle due società, mentre per chi potrà recarsi nel Canton Ticino la buona notizia è che l’accesso allo stadio sarà gratuito: potrebbe essere l’idea per una gita…

SUBITO UNA BUONA AMICHEVOLE PER GLI EMILIANI

Inizia la stagione del ritorno in Serie A per gli emiliani, infatti alle ore 19.00 di questa sera, sabato 13 luglio 2024, ci terrà compagnia la diretta di Parma Lugano, la prima amichevole pre-campionato che vedrà protagonisti allo stadio di Cornaredo i neopromossi gialloblù emiliani, che sfideranno i padroni di casa del Lugano in un test già di discreto livello, dal momento che il Parma del confermato mister Fabio Pecchia comincerà la propria preparazione giocando subito contro una rivale “vera”, a differenza di chi sceglie inizialmente test in famiglia o selezioni di valligiani.

Calciomercato Inter News/ È fatta per Josep Martinez: 15 milioni al Genoa per il portiere (26 giugno 2024)

Naturalmente c’è grande attesa per la diretta di Parma Lugano, che sarà chiamata a darci le prime indicazioni sugli emiliani, che proseguiranno con lo stesso allenatore, come è normale che sia dopo che sotto la guida di mister Pecchia è arrivata una promozione più che meritata. Adesso si lavora affinché il ritorno in Serie A possa trasformarsi in una conferma stabile ai massimi livelli: per il momento potremo capire se l’inizio è buono e magari il nome del primo marcatore stagionale, temi comunque stuzzicanti per un sabato sera di metà luglio in compagnia della diretta di Parma Lugano…

PROBABILI FORMAZIONI PARMA LUGANO

Proviamo adesso a dire qualcosa circa le probabili formazioni della diretta di Parma Lugano, pur con tutte le cautele del caso all’inizio del ritiro estivo. Potremmo dire che le certezze riguardano gli assenti dalla prima parte della preparazione, cioè Man, Mihaila, Balogh, Osorio, Bonny, Circati e Bernabé, che hanno avuto impegni con le rispettive Nazionali, per il resto mister Fabio Pecchia voler vedere all’opera quanti più giocatori possibili, magari tenendo come idea di base il modulo 4-2-3-1.

Potremmo avere le idee più chiare sul Lugano allenato da Mattia Croci-Torti, perché in Svizzera sono più avanti nella preparazione pre-campionato. Per i ticinesi, in occasione della precedente amichevole contro l’Aarau, la formazione di partenza era stata la seguente: Saipi, Belhadj, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Macek, Bislimi, Cimignani, Aliseda, Bottani, Babic. Ve la indichiamo per avere una possibile idea di partenza verso la diretta di Parma Lugano…

© RIPRODUZIONE RISERVATA