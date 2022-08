DIRETTA PARMA BARI / Streaming video tv: Vazquez in cerca di una maglia da titolare

DIRETTA PARMA BARI: INIZIA LA SERIE B

La diretta Parma Bari che avrà l’arduo compito di iniziare la Serie B targata 2022-2023, venerdi 12 agosto 2022 alle ore 20:45. Un campionato che si prospetta come uno dei più belli di sempre viste le squadre presenti: Palermo, Genoa, Cagliari, Venezia, Brescia senza chiaramente dimenticarsi delle due sfidanti di oggi allo stadio Tardini di Parma. Due squadre dal cammino simile in Coppa Italia: il Parma ha vinto nello scorso turno, giocato domenica 7 agosto, in trasferta allo stadio Arechi di Salerno per 0-2, a segno sono andati il classe 2002 Drissa Camara al minuto 59′ per poi chiudere la partita Valentin Mihaila al minuto 74′.

Bari che invece, aspettando il suo match contro il Parma, ha incantato tutti i sostenitori non solo dei galletti ma chiunque abbia visto la partita domenica 7 agosto contro il Verona. L’incontro è terminato con il risultato di 1-4 a sorpresa per i pugliesi con il ‘Man of the match’ Cheddira. L’attaccante, scorso anno presente nella cavalcata del Bari dalla Serie C in cadetteria, è stato acquistato dai galletti proprio dal Parma per una cifra inferiore al Milione di euro. Dopo i 7 gol in Lega Pro, Cheddira parte subito come benissimo: doppietta al Padova e tripletta al Verona. Un inizio impressionante quello dell’attaccante.

PARMA BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile seguire la sfida Parma Bari in diretta televisiva in tanti modi: sui canali Sky ed in streaming sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. La diretta Parma Bari, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Parma e Bari possano vedere la partita della propria squadra del cuore.

Diretta di Parma Bari che aprirà il campionato di Serie B con uno scontro al vertice tra due compagini importanti che meritano, sicuramente, palcoscenici più alti come la Serie A. Venerdi 12 agosto alle ore 20:45 avrà inizio il campionato delle due squadre che metterà di fronte Fabio Pecchia (promosso in A con la Cremonese ma oggi in forza al Parma) e Michele Mignani (vincitore della Serie C/C con il Bari).

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PARMA BARI

Andiamo intano a vedere le probabili formazioni della diretta Parma Bari. I padroni di casa confermeranno in blocco la formazione vittoriosa all’Arechi di Salerno con qualche piccola differenza. In porta Chichizola punta a partire dal primo. Difesa a 3 con Valenti al centro della difesa con l’esperto Romagnoli, ex Empoli e Del Prato ai suoi lati. Centrocampo con Couilibaly a destra ma occhio ad Estevez su quella fascia. Centrali il giovane Barnabè e Juric insidiato da Sohm. A sinistra sicuro del posto Mihaila. In avanti può tornare titolare Franco Vazquez dietro i due Man e Inglese.

Bari che contro il Parma vede una trasferta complicata contro una squadra di assoluto livello: per Michele Mignani fiducia tra i pali al giovane Caprile, preso dalla Pro Patria. Difesa con i due super esperti Terranova e Di Cesare al centro e Pucino e Ricci/Mazzotta sulla fascia mancina. A centrocampo sicuro del posto l’autore del gol contro il Verona Folorunsho, Benedetti e Maita. Ruben Botta a fare il collante con l’attacco per le due punte Cheddira, autore di un tris mozzafiato ed ex del match e Mirco Antenucci, assente in Coppa Italia.

LE QUOTE DI PARMA BARI

Abndiamo ora a vedere le quote della diretta Parma Bari. Favorito il Parma secondo Goldbet con la quota di 1.95; più basso invece per Leo Vegas che la paga 1.80. Pareggio che si stabilizza sul 3.30 sempre per il sito di scommesse Goldbet ma che si trova più alto in altri siti come Planetwin e Leo Vegas, rispettivamente a 3.40 e 3.35. Vittoria Bari, invece, con punti di picchi: 4.35 per Leo Vegas ma che scende drasticamente per Bet 365 addirittura a 3.75, una differenza molto importante.

