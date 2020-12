Diretta/ Parma Cagliari (Serie A) streaming video e tv: punti per la tranquillità

DIRETTA PARMA CAGLIARI: SFIDA EQUILIBRATA!

Parma-Cagliari, in diretta presso lo stadio Ennio Tardini di Parma in programma mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Squadre a caccia di punti per la tranquillità, anche se la classifica delle due formazioni è sensibilmente migliorata nelle ultime settimane. Il Parma ha sfiorato il colpaccio a San Siro contro il Milan esattamente come aveva fatto contro l’Inter: identico è stato anche l’epilogo, con gli emiliani costretti al pari nel recupero dopo essere stati in vantaggio di due gol. Punto comunque importante per un Parma che si è portato a +5 dalla zona retrocessione e a una sola lunghezza da un Cagliari che ha accarezzato a lungo, nel lunch match di domenica scorsa, l’idea di un possibile successo in casa contro l’Inter, per poi incassare un tris nel quarto d’ora finale. In ogni caso le due formazioni restano a distanza di sicurezza dalla zona pericolante della classifica e in questo scontro puntano a consolidare ancora la propria posizione in graduatoria: una tranquilla salvezza è l’obiettivo stagionale di partenza sia per gli emiliani, sia per i sardi.

DIRETTA PARMA CAGLIARI IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Cagliari sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA CAGLIARI

Le probabili formazioni di Parma Cagliari, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ennio Tardini di Parma. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Fabio Liverani con un 4-3-3: Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho. Gli ospiti guidati in panchina da Eusebio Di Francesco schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1: Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, João Pedro, Sottil; Cerri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Parma e Cagliari, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.35, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.30, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.05.



© RIPRODUZIONE RISERVATA