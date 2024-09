DIRETTA CAGLIARI EMPOLI: GIÀ DELICATA PER NICOLA!

Analizziamo la diretta Cagliari Empoli, ovvero la partita che alle ore 18:30 di venerdì 20 settembre apre la quinta giornata di Serie A 2024-2025: una sfida molto delicata tra due squadre che sulla carta dovrebbero giocarsi la salvezza, ma che in realtà sono partite in maniera diversa. Davide Nicola l’anno scorso ha salvato l’Empoli in corsa, ma ancora una volta dimostra che quando inizia una stagione fa più fatica: il suo Cagliari ha raccolto appena due punti, aveva aperto bene fermando la Roma ma poi ha avuto parecchie difficoltà e nell’ultima giornata ha incassato quattro gol in casa dal Napoli, ora il fondo della classifica è sempre più vicino.

Molto meglio l’Empoli, nel frattempo passato a Roberto D’Aversa: i toscani non hanno ancora perso in questo campionato e, tra le altre cose, hanno vinto in casa della Roma e pareggiato contro la Juventus, dunque sono riusciti a mettersi al centro della classifica pur con un calendario non semplicissimo. Come andranno le cose questa sera? Arriverà la prima vittoria isolana? Lo scopriremo guardando insieme la diretta Cagliari Empoli, ma nel frattempo proviamo anche a ipotizzare quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni alla Unipol Domus.

CAGLIARI EMPOLI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Cagliari Empoli vi dovrete rivolgere al canale DAZN1: lo trovate al numero 214 del decoder satellitare, e sarà disponibile soltanto per chi abbia il doppio abbonamento. L’alternativa per seguire la diretta Cagliari Empoli stasera riguarda invece i soli abbonati alla piattaforma DAZN: l’emittente ha acquisito i diritti per trasmettere tutto il campionato di Serie A e lo farà in diretta streaming video, dunque potrete installare e attivare l’applicazione sui vostri dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA CAGLIARI EMPOLI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella diretta Cagliari Empoli Nicola ha tutta la rosa a disposizione: sarà un 3-5-2 con un paio di ballottaggi da risolvere, quello a destra con Zortea che potrebbe prendere il posto di Azzi e quello in mezzo al campo, dove un Prati in miglioramento minaccia di tornare titolare lasciando così Deiola in panchina. Per il resto sembra tutto fatto: Zappa, Yerry Mina e Luperto a protezione di Scuffet con Razvan Marin (un ex di questa partita) e Gaetano schierati sulle mezzali, davanti il tandem formato da Piccoli e Luvumbo non ha tantissimi gol nei piedi e allora una mano potrebbero darla Lapadula e Pavoletti, che però al momento sembrano destinati a partire dalla panchina.

D’Aversa deve rinunciare a Ebuehi, Zurkowski e Fazzini e gioca con un modulo molto simile, nella diretta Cagliari Empoli la squadra toscana schiera però due trequartisti come Maleh e Sebastiano Esposito che dunque fa un passo indietro lasciando il fronte offensivo a Lorenzo Colombo. Gyasi come sempre si adatta a fare l’esterno a tutta fascia ma partendo da quella posizione ha già segnato due gol; a sinistra agisce Giuseppe Pezzella, con Liam Henderson e Alberto Grassi che si piazzano in mezzo. In difesa come sempre comanda Ismajli, che sarà affiancato dalla sorpresa Goglichidze e da Viti, sempre in cerca del vero salto di qualità; in porta Devis Vasquez.

DIRETTA CAGLIARI EMPOLI: QUOTE E PREVISIONI

Stando alle quote Snai, che possiamo leggere per una previsione sulla diretta di Cagliari Empoli, la squadra isolana parte favorita: il segno 1 per la vittoria del Cagliari vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,25 volte quanto avrete messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo dell’Empoli porta in dote una vincita che equivale a 3,25 volte la posta in palio e siamo molto vicini anche per quanto riguarda l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X e che con questo bookmaker ha un valore di 3,30 volte la vostra giocata.