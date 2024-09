RISULTATI SERIE A: CI SONO GLI ANTICIPI!

Due anticipi per i risultati Serie A ci fanno compagnia venerdì 20 settembre, quando prenderà il via la quinta giornata di campionato: stiamo parlando nello specifico di Cagliari Empoli, che sarà la prima partita alle ore 18:30, e Verona Torino che si giocherà invece alle ore 20:45. Due gare davvero interessanti, con un contesto di classifica per il momento diverso: alla Unipol Domus è facile parlare di sfida per la salvezza perché il Cagliari ha iniziato male la sua stagione e deve ancora vincere la prima partita, per contro l’Empoli è ancora imbattuto ma chiaramente sa che l’obiettivo principale rimane quello di confermare la categoria, e che ci sarà da soffrire.

Al Bentegodi invece il Torino può spiccare il volo grazie a un avvio davvero arrembante; equilibrato il rendimento di un Verona che ha raccolto due vittorie e altrettante sconfitte e ha già avuto un calendario abbastanza tosto, anche questo ovviamente influisce sull’attuale rendimento delle squadre in campo e allora sarà molto interessante scoprire quello che succederà quest’oggi con le partite che compongono il quadro dei risultati Serie A per gli anticipi della quinta giornata, due partite delle quali proveremo a estrarre i temi principali in attesa che si giochi.

RISULTATI SERIE A: IL TORINO VOLA

Siamo pronti a vivere le grandi emozioni dei risultati Serie A ed è giusto concentrare la nostra attenzione sul Torino: i granata sono attualmente terzi in classifica avendo fatto gli stessi punti di Inter e Juventus. Bisogna riconoscere che non ci si aspettava un inizio simile: in estate l’addio di Ivan Juric era considerato un fattore che avrebbe portato difficoltà alla squadra, abituata a giocare sotto la guida di un allenatore che certamente ha elevato di molto il rendimento di un Torino che, prima di lui, era sostanzialmente abituato a giocare per la salvezza e spesso ha sofferto parecchio anche solo per rimanere in Serie A.

Va dunque fatto un grande applauso a Paolo Vanoli che, spostatosi dopo aver centrato la promozione con il Venezia, ha ereditato il Torino e, senza stravolgere più di tanto ma con qualche cessione di lusso, lo ha condotto per il momento a sfidare le grandi, non avendo ancora perso una partita e facendo punti anche contro Milan e Atalanta. Ovviamente siamo solo all’inizio del campionato e non si possono fare bilanci totalizzanti, ma certamente questo Torino merita la copertina e questa sera, sul campo del Torino, potrebbe anche trovare il primo posto in classifica per qualche ora. Ecco allora che i risultati Serie A stanno per presentarci gli anticipi del venerdì, staremo a vedere…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 5^ GIORNATA

Ore 18:30 Cagliari Empoli

Ore 20:45 Verona Torino

CLASSIFICA SERIE A

Udinese 10

Napoli 9

Inter, Juventus, Torino 8

Lazio 7

Verona, Empoli, Atalanta 6

Milan, Genoa 5

Parma, Lecce 4

Fiorentina, Monza, Roma, Bologna 3

Como, Cagliari 2

Venezia 1