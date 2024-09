DIRETTA VERONA TORINO: VANOLI CI CREDE!

Manca poco alla diretta Verona Torino, partita che ci terrà compagnia dalle ore 20:45 di venerdì 20 settembre: siamo nella 5^ giornata di Serie A 2024-2025 ed è senz’altro un incrocio intrigante tra due squadre che hanno iniziato in maniera positiva il loro campionato, certamente meglio un Torino che si è piazzato alle spalle delle migliori e, almeno per il momento, può sognare in grande. I granata infatti devono ancora perdere la prima partita: certo arrivano da un pareggio interno contro il Lecce ma in precedenza avevano battuto l’Atalanta e sfiorato il colpo a San Siro contro il Milan, poco da rimproverare a un Paolo Vanoli partito davvero con il piede giusto.

Il Verona tutto sommato non ha demeritato: per il nuovo Hellas di Paolo Zanetti abbiamo due vittorie e altrettante sconfitte, percorso impreziosito dal 3-0 al Napoli all’esordio e anche contro la Lazio la squadra ha comunque lottato, per adesso gli scaligeri si tengono lontani dai guai ma vedremo come procederà la stagione, a cominciare naturalmente dalla diretta Verona Torino della quale dobbiamo anche provare a ipotizzare le scelte di campo da parte dei due allenatori, a tale proposito prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni qui al Bentegodi.

VERONA TORINO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà un appuntamento sulla televisione satellitare quello con la diretta tv di Verona Torino: il match della quinta giornata sarà infatti trasmesso su Sky Sport Calcio che trovate al numero 202 del decoder, naturalmente le immagini sono riservate agli abbonati e così succederà anche per la diretta streaming video che, come per tutte le partite di Serie A per questa stagione, viene garantito dalla piattaforma DAZN che è attivabile sui vostri dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VERONA TORINO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Situazione non semplice per Zanetti che anche nella diretta Verona Torino deve rinunciare ad alcuni giocatori, tra cui Duda e Suslov: dunque sulla trequarti spazio ancora a Kastanos e Harroui con Tengstedt, due gol in campionato, che fa la prima punta mentre in mezzo al campo siamo ancora in emergenza e giocheranno dunque Belahyane e Dani Silva, con il supporto degli esterni che saranno come sempre Tchatchoua a destra e il veterano Lazovic a sinistra. In difesa non si cambia: comanda Dawidowicz, ai lati del polacco sono previsti Diego Coppola e Daniliuc mentre in porta andrà ovviamente Montipò.

Vanoli nella diretta Verona Torino risponde con un modulo simile: Saul Coco e Vojvoda sono acciaccati, in difesa Walukiewicz può giocare con Maripan e Masina e Vanja Milinkovic-Savic sarà il portiere, a destra invece ecco che spinge Lazaro e Borna Sosa si gioca la maglia con Pedersen a sinistra, in mezzo la regia di Linetty sposta Samuele Ricci sulla mezzala, Ilic senza discussioni sarà l’altro interno. Davanti invece abbiamo la coppia formata da Ché Adams e Duvan Zapata: in questo momento lo scozzese ha superato Sanabria nelle gerarchie, ma è probabile che il paraguayano avrà comunque i suoi spazi nel corso della stagione.

DIRETTA VERONA TORINO: QUOTE E PREVISIONI

Cosa ci dicono le quote che l’agenzia Snai ha emesso per la diretta Verona Torino? La squadra favorita non c’è, perché sono identiche le quote che regolano il segno 1 per la vittoria dell’Hellas e il segno 2 per il successo dei granata: in entrambi i casi andreste a guadagnare una somma corrispondente a 2,70 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. L’ipotesi del pareggio, per la quale puntare sul segno X, con questo bookmaker vi garantirebbe invece una vincita che equivale a 3,20 volte l’importo investito sulla partita del Bentegodi.