DIRETTA/ Parma Cremonese video streaming tv: l’arbitro al Tardini è Manuel Volpi

DIRETTA PARMA CREMONESE: L’ARBITRO

La sfida della domenica sera del quarto turno cadetto, Parma Cremonese allo stadio Ennio Tardini, sarà diretta dall’arbitro Manuel Volpi della sezione di Arezzo. Dando subito dei numeri vediamo che il fischietto ha diretto 11 volte nel primo campionato nazionale e 37 in Serie B, dove ha pure sventolato 178 cartellini gialli e 16 rossi, concedendo anche 16 calci di rigore. Possiamo anche aggiungere che sotto la sua direzione, gli emiliani hanno pareggiato a reti inviolate in casa della Maceratese nell’unico precedente: con Volpi invece i lombardi contano 1 vittoria, 1 pari e 1 sconfitte in 3 incontri. Va pure detto che oggi al Tardini gli assistenti di linea saranno Alberto Tegoni di Milano e Alessandro Cipressa di Lecce. Marco Emmanuele di Pisa sarà il quarto uomo, Michael Fabbri di Ravenna il VAR e Matteo Gariglio di Pinerolo l’AVAR.

DIRETTA PARMA CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Cremonese è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PARMA CREMONESE: GRANDE SFIDA!

Parma Cremonese, in diretta domenica 19 settembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie B. Dopo il pareggio iniziale a Frosinone, il Parma è montato in sella e ha ottenuto due vittorie importantissime per una formazione che punta dichiaratamente alla lotta per il ritorno immediato in Serie A. Dopo il sofferto ma fondamentale successo all’ultimo secondo contro il Benevento, la squadra di Maresca ha calato il poker in casa del Pordenone, giocando la sua prima partita davvero convincente nella stagione.

La Cremonese non è comunque un cliente facile, in casa i grigiorossi non hanno sbagliato un colpo battendo all’esordio il Lecce e poi il Cittadella, anche in maniera abbastanza netta. Nel mezzo, prima della sosta una sconfitta di misura a Mosca in una sfida comunque molto combattuta, in cui la squadra di Pecchia ha saputo mettere in mostra le sue qualità. Ultimo precedente a Parma per i due club datato 25 agosto 2017, vinsero i Ducali 1-0 con un gol di Calaiò su rigore. La Cremonese non vince a Parma dall’ormai lontano 1987, 0-2 con gol messi a segno da Alviero Chiorri e Attilio Lombardo.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA CREMONESE

Le probabili formazioni di Parma Cremonese, match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Enzo Maresca schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Buffon; Delprato, Danilo, Cobbaut, Sohm; Schiattarella, Juric; Man, Vazquez, Brunetta; Tutino. Risponderà la Cremonese allenata da Fabio Pecchia con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Ravanelli, Valeri; Bartolomeii, Castagnetti; Baez, Gaetano, Buonaiuto; Ciofani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Ennio Tardini di Parma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Parma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Cremonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.

