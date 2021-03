Diretta/ Parma Genoa (Serie A) streaming video tv: ducali alla riscossa

DIRETTA PARMA GENOA: SFIDA AGGUERRITA!

Parma Genoa, in diretta venerdì 19 marzo 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie A. Ducali alla riscossa dopo la fondamentale vittoria contro la Roma che ha tenuto vive le speranze di salvezza, dopo oltre 100 giorni di digiuno dall’ultima vittoria, che era stata ottenuta dai gialloblu proprio nella trasferta in casa del Genoa. Non può restare però un’impresa isolata per gli uomini di D’Aversa, che vedono la strada per la permanenza in Serie A sempre in salita anche a causa della vittoria del Torino nel recupero contro il Sassuolo. Il Genoa dalla sua dopo l’ultimo pareggio contro l’Udinese in casa ha allungato a 6 la striscia di partite senza vittoria: la squadra di Ballardini dopo un periodo eccezionale ha rallentato ma resta comunque a +6 dal Cagliari terzultimo, ora riferimento nella lotta per non retrocedere considerando che il Toro deve ancora recuperare il match con la Lazio. Un “tesoretto” che i Grifoni non vogliono sprecare, per coronare la rimonta partita dopo il cambio di allenatore.

DIRETTA PARMA GENOA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Genoa sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA GENOA

Le probabili formazioni della sfida tra Parma e Genoa presso lo stadio Ennio Tardini. I padroni di casa allenati da Roberto D’Aversa scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Man, Pellé, Mihaila. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Davide Ballardini con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Pandev, Destro.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Parma e Genoa, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.30 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.20 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.30 volte la posta scommessa.

