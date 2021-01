Diretta/ Parma Lazio (Serie A) streaming video e tv: il ritorno di D’Aversa

DIRETTA PARMA LAZIO: TRASFERTA DIFFICILE PER INZAGHI!

Parma Lazio, in diretta dallo stadio Ennio Tardini di Parma, in programma domenica 10 gennaio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Nuovo inizio per gli emiliani che dopo l’ultima sconfitta a Bergamo contro l’Atalanta hanno deciso di ripartire richiamando l’allenatore artefice dei successi degli ultimi anni. Roberto D’Aversa, protagonista della scalata dei Ducali dalla Serie C alla Serie A e delle due salvezze consecutive ottenute, torna sulla panchina del Tardini ereditando una situazione difficile, col Parma terzultimo a braccetto col Torino in piena zona retrocessione.

L’avversario di turno sarà una Lazio ancora alle prese con una classifica deludente, solo ottavi i biancazzurri dopo il grande exploit della passata stagione. La vittoria interna contro la Fiorentina nel giorno dell’Epifania è stata comunque un’importante boccata d’ossigeno per gli uomini di Simone Inzaghi, che cercheranno ora di dare continuità al loro cammino per restare agganciati al treno della classifica che porta in Europa e per prepararsi al meglio al cruciale appuntamento del derby di venerdì prossimo.

DIRETTA PARMA LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Lazio sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA LAZIO

Le probabili formazioni di Parma Lazio, sfida che andrà in scena presso lo stadio Tardini di Parma. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Roberto D’Aversa con un 4-3-3: Sepe; Laurini, Alves, Valenti, Gius. Pezzella; Hernani, Sohm, Kurtic; Mihaila, Inglese, Brunetta. Gli ospiti guidati in panchina da Simone Inzaghi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Parma e Lazio, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 5.25, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 4.00, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 1.60.



