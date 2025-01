DIRETTA PARMA LECCE (RISULTATO 0-0): MIHALIA VICINO AL VANTAGGIO

Il Lecce si mostra più intraprendente nei primi minuti di gioco, mentre il Parma di Giampaolo gestisce il possesso palla prevalentemente a centrocampo. Nei primi 20 minuti non si registrano occasioni da gol, poi arriva il primo cartellino giallo del match: Ramadani viene ammonito per un intervento in ritardo. Al 21’, alla prima vera occasione della partita, il Parma sfiora il vantaggio con una potente conclusione dalla distanza di Mihaila. Falcone si oppone con un’ottima deviazione, aiutato poi dal palo che evita il peggio per i salentini. Al 24’ il Lecce trova il gol, ma la rete viene annullata. I giallorossi ripartono in velocità con Karlsson, autore di una giocata di classe, che serve Helgason per un rapido scambio. L’ex Bologna confeziona l’assist per l’attaccante, il cui tiro deviato finisce in rete. Tuttavia, dopo un controllo al VAR, il gol viene annullato per fuorigioco. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA PARMA LECCE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Parma Lecce di oggi venerdì 31 gennaio alle ore 20.45 aprendo il ventitreesimo turno della Serie A 24/25 sarà trasmessa in tv su DAZN. Il match sarà inoltre visibile in diretta streaming video sul sito e sull’app.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Un venerdì sera a caccia di punti salvezza ci attende con la diretta Parma Lecce, partita delicatissima come è normale che sia affrontandosi due formazioni appaiate a quota 20 punti. Qualche piccola differenza c’è: il Lecce ha vinto una partita in più, mentre il Parma compensa con tre pareggi in più. Stride la netta differenza fra i due attacchi, perché il Parma ha già segnato 28 gol, ma non ne ha tratto vantaggi su un Lecce che con appena 15 gol all’attivo è il peggiore attacco del campionato di Serie A. Quanto al trend recente, i pugliesi avevano iniziato l’anno con un pareggio e una vittoria, ma poi hanno raccolto due sconfitte consecutive, mentre il Parma deve ancora esultare, dal momento che l’ultimo successo risale al 28 dicembre.

Ricordato che la partita d’andata terminò con un divertente pareggio per 2-2 al Via del Mare sabato 21 settembre scorso, adesso leggiamo le formazioni ufficiali per poi dare spazio alla diretta Parma Lecce! PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Valenti, Vogliacco, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Cancellieri, Haj, Mihaila; Djuric. All. Pecchia. LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Helgason, Ramadani, Pierret; Karlsson, Krstovic, Pierotti. All. Giampaolo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DUELLO SALVEZZA

Parma e Lecce si preparano a scendere in campo per l’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A, nella diretta Parma Lecce che mette in palio punti fondamentali per la salvezza. Entrambe le squadre sono ferme a 20 punti e condividono una posizione delicata in classifica, rendendo questo scontro diretto ancora più importante. Il Parma, pur non vincendo da quattro partite, ha mostrato segnali incoraggianti nell’ultima giornata: al termine di una prestazione solida a San Siro contro il Milan, i ducali hanno addirittura sfiorato il colpo grosso, subendo le due reti fatali solo nei minuti di recupero.

Dall’altra parte, il Lecce deve reagire dopo il pesante 4-0 subito dall’Inter nella scorsa giornata, un risultato che ha evidenziato le difficoltà di una squadra che non vince dall’11 gennaio, giorno della vittoria esterna contro l’Empoli per 3-1. I salentini, con soli 15 gol realizzati, detengono il peggior attacco del campionato, un aspetto su cui dovranno lavorare per invertire la rotta. La partita si preannuncia combattuta e ricca di tensione, con entrambe le formazioni determinate a fare il massimo per conquistare un risultato positivo.

PARMA LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Parma Lecce. Il Parma, guidato da Fabio Pecchia, opterà per un 4-2-3-1 con Suzuki tra i pali. In difesa giocheranno Delprato, Vogliacco, Valenti e Valeri. Hernani e Sohm formeranno la diga di centrocampo, mentre Man, Cancellieri e Mihaila agiranno sulla trequarti a supporto dell’unica punta Djuric.

Il Lecce di Marco Giampaolo risponderà con un 4-3-3: Falcone difenderà la porta, coadiuvato da Guilbert, Baschirotto, Jean e Dorgu in difesa. A centrocampo spazio a Coulibaly, Pierret ed Helgason, mentre il tridente offensivo sarà composto da Pierotti, Krstovic e Morente.

DIRETTA PARMA LECCE, LE QUOTE

Le quote per la diretta Parma Lecce vedono i padroni di casa leggermente favoriti dal fattore campo con una quota pari a 2.10 per la vittoria. Segue il pareggio che va da 3.30 a 3.45, mentre il colpo esterno dei salentino è dato dai siti di scommesse a circa 3.50.