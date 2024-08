DIRETTA PARMA MILAN (RISULTATO 1-0): SECONDO TEMPO

Inizia il secondo tempo della sfida tra Parma e Milan. Subito occasionissima per i rossoneri con Reijnders. Il centrocampista olandese calcia da fuori e becca in pieno la traversa. Grande occasione per il Milan di portarsi sul risultato di pareggio. Reijnders è tra i giocatori più in forma e serve Pulisic che impegna Suzuki.

Il Milan sta venendo fuori sempre di più. Pavlovic chiude ancora sul contropiede di Mihaila. Cala l’intensità della squadra ducale con il Milan che cerca di imporre il proprio gioco. Magia di Bernabè che inventa per Bonny che trova il gol ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. (Marco Genduso)

DIRETTA PARMA MILAN (RISULTATO 1-0): INTERVALLO

Inizia anche la seconda frazione del primo tempo tra Parma e Milan. Ducali che hanno sbloccato il risultato dopo soltanto due giri di orologio con Man. Il Milan inizia a fare sul serio: Leao sgasa sulla fascia e metti in mezzo per Okafor che per poco non trovo il modo di beffare Suzuki. Pulisic crossa in mezzo e trova la zuccata di Pavlovic con il portiere il Parma che mette in calcio d’angolo.

Sugli sviluppi dello stesso, Pulisic prova a beffare Suzuki in battuta ma la palla viene respinta. Adesso è il Milan in gestione con il Parma a difendersi. Ancora Pavlovic va vicinissimo al gol mentre poco prima si becca il giallo per il fallo su Bernabè. Spreca il contropiede il Parma con Sohm su passaggio di Man. Palla di molto sul fondo. Palo Mihaila negli istanti finali. (Marco Genduso)

DIRETTA PARMA MILAN (RISULTATO 1-0): PRONTI VIA, GOL!

Inizia anche la seconda giornata per Parma e Milan. La squadra allenata da mister Pecchia inizia benissimo trovando anche il modo di portarsi in vantaggio con Man. L’attaccante esterno della Romania è bravissimo a farti trovare sul secondo palo sull’invito del connazionale Mihaila. Battuto il francese Maignan. Si fa vedere in avanti sempre il Parma con Bernabé che aveva messo in mezzo una palla molto interessante non sfruttata dai ducali.

C’è molta confusione in casa Milan con Leao e compagni che stanno faticando molto quest’oggi. Coulibaly scambia con Bonny e regala una grande magia attaccando la porta. Dribbling secco su Pavlovic ma poi Tomori chiude. Grande inizio della squadra di Pecchia. (Marco Genduso)

DIRETTA PARMA MILAN (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Mentre aspettiamo ormai solamente il fischio d’inizio per la diretta Parma Milan, partita che ci ricorda sfide assai nobili soprattutto negli anni Novanta, possiamo notare che la classifica colloca sullo stesso livello emiliani e milanesi, per quanto questo abbia importanza decisamente relativa dopo una sola giornata del nuovo campionato di Serie A. Anzi, il pareggio ottenuto dal Parma neopromosso contro la Fiorentina può anche avere un valore specifico superiore al pareggio faticosamente ottenuto da un Milan che al minuto 89 era sotto di due gol in casa propria contro il Torino, anche se il nuovo allenatore rossonero Paulo Fonseca potrà certamente essere soddisfatto almeno per la poderosa riscossa con annessa rimonta nel finale.

Adesso però non è più tempo di numeri e parole, leggiamo le formazioni ufficiali della diretta Parma Milan e poi a parlare sarà il campo! PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estévez, Sohm; Man, Bernabé, Mihăilă; Bonny. A disp. Chichizola, Corvi; Del Prato; Camara, Cyprien, Hainaut; Almqvist, Cancellieri, Haj, Kowalski, Mikołajewski. All. Pecchia. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlović, Hernández; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Okafor. A disp. Raveyre, Torriani; Gabbia, Royal, Terracciano, Thiaw; Bennacer, Fofana, Saelemaekers; Chukwueze, Jović. All. Fonseca. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE PARMA MILAN IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Non è prevista una diretta tv tradizionale, possiamo dirlo in questo modo, per Parma Milan: la partita di Serie A infatti viene mandata in onda soltanto da DAZN, la piattaforma che anche in questa stagione ha acquisito i diritti per tutto il campionato ma trasmette le gare in diretta streaming video, dunque su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Tuttavia gli abbonati alla televisione satellitare, che ovviamente siano clienti anche della stessa DAZN, potranno seguire la diretta Parma Milan sul canale DAZN1, che si trova al numero 214 del decoder satellitare.

I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta Parma Milan, quindi possiamo adesso raccontare qualcosa circa i precedenti: ovviamente si tratta di una partita storica, con Arrigo Sacchi che ancora oggi è ricordato come grande doppio ex (Silvio Berlusconi si convinse ad assumerlo dopo averlo visto all’opera nel Parma, con tanto di incrocio contro il Milan in Coppa Italia), dal 1990 una classica in Serie A che ha anche rappresentato un incrocio in Supercoppa Europea, nel 1993, quando il Milan prese il posto dello squalificato Olympique Marsiglia ma il titolo andò al Parma di Nevio Scala, fresco vincitore della Coppa delle Coppe.

In epoca recente invece bisogna tornare al 2020-2021 per le ultime partite: al Tardini il Milan era passato per 3-1 grazie ai gol di Ante Rebic, Franck Kessié e Rafael Leao (per i ducali a segno Riccardo Gagliolo), l’ultima vittoria che il Parma è riuscito a timbrare in casa risale all’ottobre 2013 (in quel campionato i gialloblu avevano vinto entrambe le gare, con 11 gol totali tra le due squadre), un bel 3-2 risolto da Marco Parolo al 94’ dopo che il Milan, con Alessandro Matri e Matias Silvestre, aveva risposto alle reti nel primo tempo dello stesso Parolo e di Antonio Cassano. (agg. di Claudio Franceschini)

FONSECA PER LA PRIMA VITTORIA!

Siamo davvero vicini alla diretta Parma Milan, che va in scena alle ore 18:30 di sabato 24 agosto 2024: allo stadio Tardini si gioca per la seconda giornata di Serie A 2024-2025, e si tratta di una partita importante per entrambe le squadre che arrivano da un pareggio. Sotto i riflettori finisce ovviamente il Milan, che all’esordio ha rimontato due gol al Torino solo negli ultimissimi minuti: possiamo considerarlo un mezzo passo falso per il Diavolo, che però è ancora un cantiere aperto e ha bisogno di trovare il giusto amalgama, che oggi potrebbe regalare a Paulo Fonseca la prima vittoria nella sua avventura rossonera.

Il Parma ha aperto la sua stagione da neopromossa in casa, pareggiando contro l’insidiosa Fiorentina: passati in vantaggio, i ducali sono stati ripresi ma chiaramente Fabio Pecchia si può considerare soddisfatto, è un buon punto nella corsa alla salvezza anche se ovviamente il Parma può puntare a qualcosa di più. Vedremo tra poco cosa succederà nella diretta Parma Milan, mentre aspettiamo che si giochi possiamo rapidamente valutare come le due squadre saranno schierate in campo, prendendo tempo per leggere le probabili formazioni.

PARMA MILAN: LE PROBABILI FORMAZIONI

Non facile affrontare la diretta Parma Milan per Pecchia, che è senza Hernani, Benedyczak e Charpentier e con il dubbio Osorio e dunque assenze parecchio importanti: in difesa a protezione di Suzuki, al momento favorito su Chichizola, vanno Delprato che si adatta da centrale e Circati, poi Woyo Coulibaly sulla destra e Valeri che gioca a sinistra. Bernabé è chiamato ad accendere la luce in mezzo al campo, a fargli compagnia sarà Estevez mentre sulla trequarti ecco i due rumeni Man e Mihaila insidiati da Almqvist, in posizione centrale si piazza Sohm e da prima punta Pecchia dovrebbe nuovamente schierare Bonny.

Per Paulo Fonseca c’è la tegola Morata nella diretta Parma Milan, e tanti dubbi: in difesa più Pavlovic che Thiaw per affiancare Tomori, poi Calabria e Theo Hernandez soliti terzini con Maignan in porta. A centrocampo finalmente è arrivato Youssouf Fofana: probabilmente sarà subito titolare con uno tra Reijnders e Loftus-Cheek, qualora sia l’olandese avremo l’inglese sulla trequarti, riportando Pulisic a destra con panchina sia per Chukwueze che Saelemaekers, altrimenti in ballottaggio tra loro per un posto da titolare. A sinistra gioca naturalmente Rafael Leao mentre da centravanti, vista anche l’assenza di Morata, il testa a testa sarà quello tra Luka Jovic, favorito, e Okafor, già in gol in pieno recupero contro il Torino.

PARMA MILAN: PRONOSTICO E QUOTE

Forti di un valore pari a 1,70 volte la giocata sul segno 2, i rossoneri partono favoriti nella diretta Parma Milan, secondo le quote fornite dall’agenzia Snai; il segno 1 sul quale puntare per il successo casalingo della squadra ducale vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 4,50 volte l’importo che avrete pensato di mettere sul piatto, mentre il pareggio che è regolato dal segno X porta in dote, con questo bookmaker, una vincita equivalente a 3,90 volte quanto avrete investito sulla partita dello stadio Tardini.