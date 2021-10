Diretta/ Parma Monza streaming video tv: si fa sul serio (Serie B)

DIRETTA PARMA MONZA: L’ULTIMA DI STROPPA?

Parma Monza, in diretta domenica 17 ottobre 2021 alle ore 16.15 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie C. Quelle che forse sulla carta erano le favorite, pur in un quadro molto competitivo, per il salto diretto in Serie A, si affrontano dopo un inizio di campionato non esaltante. Prima della sosta il Parma ha pareggiato 2-2 in casa della Spal, per gli emiliani secondo pareggio consecutivo ma soprattutto quattro partite di fila senza raggiungere la vittoria, segno di un cammino che stenta ancora ad ingranare con le posizioni di vertice che restano lontane.

Diretta/ Spal Parma (risultato finale 2-2) streaming video tv: la riprende Colombo

Le due formazioni sono comunque appaiate a quota 9 punti in classifica, il Monza non è riuscito a fare molto meglio nel suo cammino ed è reduce da una pesante battuta d’arresto sul campo del Lecce, un 3-0 che ha messo anche in bilico la posizione del tecnico Stroppa che ora, su un campo importante come quello del Parma, dovrà dimostrare che il Monza può ancora puntare ai vertici di questo torneo cadetto, considerando però che i brianzoli sono riusciti finora a vincere solamente due partite nel loro cammino iniziale nella nuova stagione.

Diretta/ Lecce Monza (risultato finale 3-0): la chiude Coda!

DIRETTA PARMA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Monza sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

Diretta/ Parma Pisa (risultato finale 1-1): Del Prato frena la corsa della capolista!

PROBABILI FORMAZIONI PARMA MONZA

Le probabili formazioni di Parma Monza, match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Enzo Maresca schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Buffon; Sohm, Danilo, Cobbaut, Del Prato; Juric, Brunetta, Coulibaly; Correia, Inglese, Mihaila. Risponderà il Monza allenato da Giovanni Stroppa con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Di Gregorio; Donati, Marrone, Caldirola; Pedro Pereira, Mazzitelli, Barberis, Colpani, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Gytkjaer.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Ennio Tardini di Parma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Parma con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA