DIRETTA/ Parma Palermo video streaming tv: oggi l’incrocio numero 54 (Serie B, 10 dicembre 2023)

DIRETTA PARMA PALERMO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Parma Palermo presenta all’interno della storia delle due formazioni un totale di 53 partite. L’ago della bilancia pende dalle parti dei rosa nero con 21 vittorie contro le 17 dei ducali. Le restanti 15 sfide sono terminate con il risultato di parità. Le reti totali risultano essere 77 per il rosanero contro le 59 del Parma. Il miglior marcatore all’interno di questa sfida risulta essere un calciatore passato per entrambe le maglie. Stiamo parlando dell’attaccante croato Igor Budan con 4 reti. La prima volta che le due squadre si sono affrontate stato il 19 ottobre 1930 con il risultato di 0-0. In tempi più moderni dopo essersi affrontate pre tra gli anni 50 e 80.

Le due squadre ritornano contro negli anni 90 in Coppa Italia con il Parma ad avere quasi sempre la meglio. Ritrovatesi in serie A le due formazioni danno vita a grandi scontri, da evidenziare la gara del 25 gennaio 2011. Sfida vinta dal Palermo i calci di rigore con il risultato di 5-4 che portò il Palermo in semifinale, vinta con il Milan e successiva finale perso contro l’Inter di Milito e compagni. Un’altra sfida storica risulta essere quella del 19 maggio 2013 quando il Palermo, già retrocesso, perse con il risultato di 1-3 con l’ultimo gol in maglia rosanero dello storico capitano Fabrizio Miccoli. L’ultima gara giocata è quella dell’1 aprile 2023 con il successo del Parma grazie al risultato di 2-1 dopo la rete dell’attaccante rosanero Edoardo Soleri. (Marco Genduso)

PARMA PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Parma Palermo sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Parma Palermo in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PARMA PALERMO: SFIDA TOSTA PER LA CAPOLISTA!

Parma Palermo, in diretta sabato 9 dicembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. Il Parma si trova attualmente al secondo posto in classifica in Serie B, con 33 punti ottenuti nelle prime quindici giornate, in condivisione con il Venezia, la squadra capolista. Nonostante la recente perdita della leadership in favore del Venezia, la squadra di Fabio Pecchia rimane una forte contendente per la promozione diretta in Serie A.

Le ultime partite, inclusa la sorprendente sconfitta per 3-2 contro il Lecco e il pareggio casalingo con il Modena, hanno rallentato la corsa dei gialloblù, ma sono tornati alla vittoria nell’ultimo incontro contro lo Spezia. Nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Fiorentina ai calci di rigore negli ottavi di finale, il Parma ha dimostrato di avere le qualità necessarie per risalire in Serie A. La sfida contro il Palermo sarà un ulteriore test importante.

Il Palermo occupa attualmente l’ottava posizione in classifica in Serie B, con 24 punti raccolti nelle prime quindici giornate. La squadra di Eugenio Corini sta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative, considerando che era considerata tra le favorite per la promozione in Serie A, insieme al Venezia e al Parma, attualmente in testa. I rosanero stanno attraversando un periodo difficile, con una sola vittoria nelle ultime sette partite di campionato e una sconfitta nell’ultimo match interno col Catanzaro. Tre pareggi e quattro sconfitte completano il bilancio dell’ultimo mese e mezzo, con tre delle quattro sconfitte subite tra le mura amiche del “Barbera”. Nonostante il buon rendimento in trasferta, il Palermo ha ottenuto solo un pareggio contro la Ternana e una sconfitta contro la Sampdoria nelle ultime due trasferte.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA PALERMO

Le probabili formazioni della diretta Parma Palermo, match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Fabio Pecchia schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chichizola; Del Prato, Balogh, Circati, Di Chiara; Estevez, Ernani; Man, Camara, Mihaila; Colak. Risponderà il Palermo allenato da Eugenio Corini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Pagliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Lund; Gomes, Stulac; Di Mariano, Coulibaly, Mancuso; Brunori.

PARMA PALERMO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Parma Palermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Parma con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Palermo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.

