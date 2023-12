Diretta/ Fiorentina Parma streaming video tv: tra i precedenti due finali di Coppa Italia (6 dicembre 2023)

DIRETTA FIORENTINA PARMA: I TESTA A TESTA

Possiamo considerare la diretta di Fiorentina Parma una grande classica, anche parlando di Coppa Italia: si affrontano infatti due squadre che hanno sempre onorato questa competizione, riuscendo anche a sollevare il trofeo e in generale fare benissimo soprattutto nell’epoca delle sette sorelle, ma anche in seguito pur se qui dobbiamo parlare in particolar modo della Fiorentina. Studiando i precedenti andati in scena in Coppa Italia, scopriamo che quello più recente si è giocato 13 anni fa: dicembre 2010, vittoria del Parma ai supplementari (2-1) negli ottavi disputati allo stadio Tardini. Le partite di Coppa Italia sono ben 15: sei le ha vinte la Fiorentina, i ducali hanno quattro successi e dunque, di conseguenza, ci sono anche cinque pareggi.

Il Parma ha espugnato il Franchi nel ritorno dei quarti nel 1994-1995, anno in cui avrebbe raggiunto la finale poi persa contro la Juventus (ma sempre contro i bianconeri aveva invece vinto la Coppa Uefa); per quanto riguarda l’ultima vittoria casalinga della Fiorentina, per trovarla dobbiamo tornare al novembre 2004 nell’andata degli ottavi, quel giorno reti di Javier Portillo e Jaime Valdés e poi i viola avrebbero vinto 3-0 nello stadio del Parma. Da notare anche che Fiorentina Parma è stata per due volte in tre stagioni la finale di Coppa Italia: la prima l’hanno vinta i gialloblu, doppio pareggio ma maggior numero di gol in trasferta per il Parma. La seconda è andata alla Fiorentina, in virtù del blitz al Tardini cui era seguito un 1-1 a Firenze. (agg. di Claudio Franceschini)

FIORENTINA PARMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Parma sarà garantita da Mediaset: anche in questa stagione, come già l’anno scorso, le grandi emozioni della Coppa Italia sono appannaggio di questa emittente e dunque l’appuntamento con la partita di oggi sarà in chiaro, precisamente su Italia 1. Va naturalmente ricordato che, in assenza di un televisore, sarà possibile assistere al match anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti riferirsi al sito di Mediaset Infinity oppure attivare la relativa app di SportMediaset, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

FIORENTINA PARMA: LA PRESENTAZIONE

Fiorentina Parma sarà diretta dal signor Livio Marinelli: si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 6 dicembre presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, ed è valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023-2024. Siamo ancora in gara secca, dunque con la possibilità di tempi supplementari e calci di rigore. Favori del pronostico tutti per i padroni di casa ma, senza dubbio, i ducali proveranno a fare lo scherzetto ad una squadra di categoria superiore come quella viola. Per i toscani esordio stagionale nella competizione tricolore mentre i gialloblù arrivano agli ottavi dopo aver superato il Lecce.

FIORENTINA PARMA: PROBABILI FORMAZIONI

Ci aspettiamo una rivoluzione per la diretta Fiorentina Parma, considerando che entrambi tecnici dovranno preservare le forze per le rispettive partite di campionato. In casa viola in porta toccherà a Christensen, che darà un turno di riposo a Terracciano, davanti a lui la linea a quattro sarà composta probabilmente da Pierozzi, Mina, Quarta e Parisi. I due mediani saranno Maxime Lopez e Mandragora, con Barak, Gonzalez e Kouamè sulla trequarti. Davanti spazio a Nzola, favorito sui compagni di reparto. Per gli ospiti mister Pecchia dovrebbe proporre Corvi, divenuto ormai il portiere di coppa, mentre davanti a lui potrebbero agire Coulibaly, Osorio, Circati e Ansaldi. In mediana Bernabé è favorito per partire dall’inizio, con Hernani ed Estevez pronti a giocarsi l’altra maglia. Sulla trequarti si rivedrà Sohm, squalificato contro lo Spezia, mentre sugli esterni potrebbero trovare spazio dal primo minuto Begic e Partipilo, con i due rumeni pronti ad insidiarli. Davanti Bonny è favorito su Charpentier.

FIORENTINA PARMA: LE QUOTE

A corredo della diretta Fiorentina Parma, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l'agenzia Snai ha fornito sul match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra neroverde ha un valore che corrisponde a 1,45 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l'ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 4,50 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ligure – vi farebbe guadagnare 6,25 volte l'importo investito con questo bookmaker.











