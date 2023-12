DIRETTA/ Palermo Catanzaro video streaming tv: calabresi avanti nei precedenti (Serie B, 1 dicembre 2023)

DIRETTA PALERMO CATANZARO, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Palermo Catanzaro avrà l’arduo compito di aprire la quindicesima giornata del campionato di serie B. Queste due formazioni si sono già ritrovate l’una contro l’altra all’interno della propria storia calcistica in 48 occasioni. L’ago della bilancia pende dalle parti dei calabresi con 16 successi contro i 13 della formazione rosanero. Le restanti 19 partite hanno visto il risultato di pareggio. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella giocata nel 2020 con il gol firmato su calcio di rigore da Felice Evacuo e autogol dello stesso attaccante giallorosso.

In mezzo anche due cartellini Rossi per il Palermo estratti a Broh e Crivello. Gara di ritorno che fu vinta dai giallorossi grazie gol di Verna e Martinelli; in mezzo una perla assoluta firmata da Roberto Floriano ed un cartellino rosso estratto a Andrea Saraniti. Dopo un pareggio a reti bianche nel 2021 le due formazioni si riaffrontano in Coppa Italia serie C con il passaggio del turno del Catanzaro con un super gol firmato dall’ex Curiale. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni è terminata con il risultato di 0-0, si trattava della prima versione del tecnico Silvio Baldini dopo il suo ritorno a Palermo. (Marco Genduso)

DIRETTA PALERMO CATANZARO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Palermo Catanzaro sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Palermo Catanzaro sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

SCONTRO A PARI PUNTI

La diretta Palermo Catanzaro, in programma venerdì 1 dicembre alle ore 20:30, racconta della 15a giornata di Serie B. I rosanero hanno peggiorato il loro rendimento nelle ultime settimane come testimoniano i soli 4 punti raccolti tra Brescia e Ternana nelle ultime 5 partite che rendono il Palermo la sedicesima squadra per rendimento nell’ultimo mese, una rotta da invertire il prima possibile se si vuole consolidare la propria posizione in zona playoff.

A dire il vero nemmeno il Catanzaro ha passato un novembre positivo dato che sono arrivate due vittorie ma anche tre sconfitte contro Como, Modena e Venezia. Pensare che i giallorossi avevano messo a referto cinque partite consecutive senza perdere con Bari, Cittadella, Sampdoria, Sudtirol e FeralpiSalò prima del tracollo che ha fatto perdere terreno alla neopromossa. In classifica, sia Palermo che Catanzaro vantano 24 punti in 14 partite, a -6 dal Venezia capolista.

DIRETTA PAERMO CATANZARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Palermo Catanzaro vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-2-3-1. In porta Pigliacelli, terzini Mateju e Lund con Lucioni-Marconi coppia centrale. In mediana il duo Gomes e Stulac mentre la batteria di trequartisti sarà Di Mariano, Coulibaly e Mancuso con Brunori unica punta.

Risponde il Catanzaro col 4-4-2. Tra i pali Fulignati, difesa composta da Katseris, Soognamiglio, Brighenti e Veroli. A centrocampo troviamo Sounas e Vandeputte larghi con Pompetti insieme a Ghion a centrocampo. L’attacco sarà formato da Iemmello e Biasci, entrambi in gol nel 2-0 rifilato al Cosenza.

DIRETTA PALERMO CATANZARO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Palermo Catanzaro danno per favorita la squadra di casa a 1.80. Secondo bet365, il segno X relativo al pareggio è offerto a 3.60 mentre il 2 fisso a 4.33.

Ci si aspetta un match con varie reti e a testimoniarlo è la quota di 1.85 relativa all’Over 2.5 contro i 2 dell’Under 2.5. Chiudiamo con i segni Gol e No Gol relativamente a 1.72 e 2.05.

