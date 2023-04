Diretta/ Parma Palermo (risultato finale 2-1): Coulibaly trova il gol del raddoppio!

DIRETTA PARMA PALERMO (RISULTATO 2-1): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Ennio Tardini il Parma batte il Palermo per 2 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa cominciano bene la partita riuscendo a passare in vantaggio al 32′ grazie alla rete messa a segno da Benedyczak, su assist di Zanimacchia, ma gli ospiti non ci stanno e reagiscono trovando il gol del pareggio al 41′ per merito di Soleri, approfittando di un errore di Valenti che s’infortuna nella circostanza e viene rimpiazzato prematuramente da Osorio al 44′.

Nel secondo tempo i siciliani si fanno sentire con un tiro di Saric largo di poco al 47′. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa il subentrato Coulibaly a siglare il gol del raddoppio al 77′ raccogliendo la sfera respinta da Pigliacelli sulla conclusione potente di Vazquez. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Parma di portarsi a quota 44 nella classifica della Serie B, scavalcando in questo modo i diretti rivali di giornata del Palermo, rimasti fermi a 42 punti. (cronaca Alessandro Rinoldi)

PARMA PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Parma Palermo sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Parma Palermo in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il risultato tra Parma e Palermo è ancora saldamebte bloccato sull’1 a 1 maturato nel corso del primo tempo. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con l’ingresso di Coulibaly al posto di Ansaldi fra i giocatori del Parma, i siciliani suonano la carica con un tiro di Šarić largo di poco a lato del palo al 47′. Intanto l’arbitro ha ammonito pure Bernabé al 53′ tra le file dei padroni di casa e salterà il prossimo turno contro il Cittadella poichè già diffidato. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Parma e Palermo sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 1. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Corini si affacciano in avanti con un tiro impreciso di Segre al 32′. Sul fronte opposto i ducali inisistono e riescono anche a passare in vantaggio al 32′ grazie alla rete messa a segno da Benedyczak, su assist di Zanimacchia dalla destra.

I rosanero trovano il gol del pareggio al 41′ per merito di Soleri, approfittando di un errore di Valenti che si infortuna nella circostanza e viene quindi rimpiazzato da Osorio al 44′. Nel recupero Estevez fallisce un paio di chances al 45’+2′ ed al 45’+3′. Fino a questo momento il direttore di gara Luca Massimi, proveniente dalla sezione di Termoli, ha ammonito soltanto Gomes al 29′ tra i calciatori del Palermo. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Emilia-Romagna la partita tra Parma e Palermo è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa allenati da mister Pecchia a proporsi pericolosamente in zona offensiva subito al 4′ con Valenti ed al 5′ con Benedyczak oltre al nuovo tentativo di Valenti al 9′. Ecco le formazioni ufficiali: PARMA (4-3-3) – Buffon; Delprato, Cobbaut, Valenti, Ansaldi; Juric, Bernabé, Estevez; Zanimacchia, Vazquez, Benedyczak. All.: Pecchia. PALERMO (3-5-2) – Pigliacelli; Mateju, Graves, Buttaro; Valente, Saric, Gomes, Segre, Aurelio; Tutino, Soleri. All.: Corini. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

Siamo agli sgoccioli e inizierà poi la diretta di Parma Palermo. In attesa del fischio d’inizio, diamo un’occhiata alle statistiche. I crociati preferiscono giocare in casa visto che tra le mura amiche hanno totalizzato un totale di 23 punti contro i 18 di quelli messi a referto in trasferta. Cresce anche il fattore difesa con 13 reti incassate al Tardini contro le 20 subite lontano dall’Emilia.

Anche i rosanero, potessero scegliere, opterebbero per giocare sempre in casa: sono ben 10 i punti di differenza tra quelli totalizzati al Barbera (26) e quelli lontano dall’isola sicula (16). Non cambia molto il computo dei gol fatti, con solamente due reti in meno fuori casa, ma c’è diversificazione tra le reti incassate in territorio emiliano (13) e quelle in trasferta, ben 24. (aggiornamento di Christian Attanasio)

TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Parma Palermo, gara valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra le due formazioni che annoverano ben dieci incontri: un pirotecnico 3-3 nel primo incrocio datato 20 marzo 2005 in una gara valevole per il campionato di Serie A. Un pareggio (1-1) anche nella sfida del 28 agosto 2005.

Il primo successo dei ducali padroni di casa risale al 19 marzo 2008, 2-1 scandito dalla doppietta realizzata da Budan inframezzata dal momentaneo pareggio di Cavani. Nessun successo allo stadio “Ennio Tardini” per i rosanero che proveranno oggi ad invertire la rotta. Nel complesso, infatti, nelle dieci partite disputate, sei hanno registrato vittorie del Parma e quattro sono terminate in parità. (Giulio Halasz)

DIVISE DA UN PUNTO!

Parma Palermo, in diretta sabato 1 aprile 2023 alle ore 14.00 presso lo Stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato di Serie B. Il più classico degli scontri diretti per i playoff: di fronte due squadre divise da appena un punto e vogliose di centrare l’obiettivo dopo gli investimenti effettuati.

Il Parma è nono in classifica con 41 punti, frutto di undici vittorie, otto pareggi e undici sconfitte. I gialloblu arrivano a questo appuntamento dalla sconfitta per 2-0 contro il Como. Il Palermo, invece, è ottavo a quota 42 punti, raccolti con dieci vittorie, dodici pareggi e otto sconfitte. Striscia positiva per i rosanero, che nell’ultimo turno hanno sconfitto 5-2 il Modena.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA PALERMO

Pecchia e Corini alle prese con gli ultimi ballottaggi del caso, è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Parma Palermo. Partiamo dai gialloblu, schierati con il consueto 4-2-3-1: Buffon, Del Prato, Osorio, Zagaritis, Ansaldi, Berbane, Estevez, Man, Vazquez, Zanimacchia, Charpentier. Passiamo adesso ai rosanero, confermatissimo il 3-5-2: Pigliacelli, Mateju, Nedelcearu, Graves, Valente, Saric, Gomes, Verre, Aurelio, Tutino, Brunori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Parma favorito sul Palermo secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse grazie a Eurobet: la vittoria del Parma è a 1,85, il pareggio è a 3,40, mentre il successo del Palermo è a 4,30. L’Under 2,5 è dato a 1,63, con l’Over 2,5 fissato a 2,15. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,95 e 1,77.











