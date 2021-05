Diretta/ Parma Sassuolo (Serie A) streaming video tv: neroverdi per l’Europa

DIRETTA PARMA SASSUOLO: DE ZERBI DEVE VINCERE!

Parma Sassuolo, in diretta domenica 16 maggio 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Derby emiliano che di fatto interessa solo ai neroverdi, che sono ancora in corsa per un posto per l’Europa e potranno fare conti precisi solo dopo aver conosciuto l’esito del derby del sabato sera tra Roma e Lazio. I giallorossi infatti precedono i neroverdi in classifica di 2 punti e dunque sono padroni del loro destino, in caso di successo nella stracittadina basterebbe loro vincere con lo Spezia già salvo per partecipare alla neonata Conference League.

DIRETTA/ Udinese Sampdoria, video streaming DAZN: i precedenti al Friuli

In caso di passo falso il Sassuolo proverà invece a sovvertire la situazione contro un Parma già retrocesso e alle prese anche con diverse assenze. Il tecnico D’Aversa ha chiesto di chiudere al meglio un campionato difficile e contro la Lazio il Parma ha già dimostrato di voler vendere cara la pelle, il Sassuolo però sa che solo la vittoria lo manterrà in lizza per quella che sarebbe la seconda qualificazione alle Coppe Europee in tutta la storia del club.

DIRETTA BENEVENTO CROTONE/ Video streaming tv: decimo episodio al Vigorito

DIRETTA PARMA SASSUOLO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Sassuolo sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, perché questa è una delle sette partite della giornata di Serie A comprese nel pacchetto della televisione satellitare, che fornirà di conseguenza anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA SASSUOLO

Le probabili formazioni della sfida tra Parma e Sassuolo presso lo stadio Ennio Tardini. I padroni di casa allenati da Roberto D’Aversa scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Sepe; Busi, Osorio, Dierckx, Gagliolo; Grassi, Hernani, Sohm; Kucka, Cornelius, Brunetta. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto De Zerbi con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; D. Berardi, J. Traore, Boga; Raspadori.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: si gioca al Franchi!

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Parma e Sassuolo, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 5.85 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 4.50 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 1.50 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA