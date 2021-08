Diretta/ Parma Sassuolo streaming video tv: derby emiliano (amichevole)

DIRETTA PARMA SASSUOLO: UN DERBY CON TANTA NOSTALGIA…

Parma Sassuolo, in diretta domenica 1 agosto 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida amichevole nel cammino del precampionato delle due formazioni emiliane. Il Parma sta lavorando per allestire una squadra in grado di risalire il più velocemente possibile nella massima serie dopo la retrocessione della passata stagione. Dopo l’ultima amichevole con vittoria per 2-4 contro il Trento, ora i gialloblu alzano il tiro sfidando una formazione di Serie A, quel Sassuolo che il tecnico Alessio Dionisi, dopo la promozione in Serie A ottenuta con l’Empoli, sta provando a disegnare a sua immagine e somiglianza. Due tecnici che cercano senz’altro il risultato attraverso la costruzione del gioco. Da segnalare che per questa sfida lo stadio Tardini sarà aperto al 25% della sua capienza. Per l’ingresso sarà necessario il Green Pass, dunque un esperimento che potrebbe essere significativo in vista della riapertura degli stadi nel prossimo campionato.

DIRETTA PARMA SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Sassuolo sarà trasmessa su Sky Sport Serie A, canale 202 della piattaforma satellitare Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioni Sky Go sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA SASSUOLO

Le probabili formazioni di Parma Sassuolo, match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Enzo Maresca schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Buffon, Sohm, Balogh, Valenti, Gagliolo, Kucka, Camara, Brunetta, Benedyczak, Juric, D. Iacoponi. Risponderà il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Frattesi; Defrel, Traore, Boga; Caputo.

