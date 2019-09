Diretta Parma Torino/ Streaming video tv: quote, risultato incerto! (Serie A)

Parma Torino, diretta da La Penna, si gioca lunedì 30 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, e sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Entrambe le squadre hanno ritrovato una buona dose di serenità nel turno infrasettimanale. Il Parma ha sofferto contro il Sassuolo, vedendosi annullati due gol e sbagliando un rigore con Inglese. Al 95′ i gialloblu hanno però fatto loro il derby emiliano grazie a una rocambolesca rete di Bourabia, una vera boccata d’ossigeno che ha permesso loro di salire a quota 6 punti in classifica. 3 in meno del Toro che in una classifica molto corta ha compiuto un passo in avanti importante, agganciando in zona Champions Cagliari e Napoli grazie alla vittoria in rimonta sul Milan nel posticipo di giovedì. 2-1 firmato dalla doppietta di Belotti, granata che hanno rialzato la testa dopo la doppia sconfitta contro Lecce e Sampdoria che aveva vanificato l’ottima partenza in campionato, con due vittorie consecutive contro Sassuolo e Atalanta.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE PARMA TORINO

La diretta tv di Parma Torino sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport Serie A (tutti gli abbonati lo trovano al numero 202 del loro decoder). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA TORINO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Parma Torino, lunedì 30 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. 4-3-3 per il Parma allenato da Roberto D’Aversa, in campo con: Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillá; Kulusevski, Inglese, Gervinho. 3-5-2 per il Torino guidato in panchina da Walter Mazzarri, schierato con: Sirigu; Izzo, Bonifazi, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Verdi, Belotti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Parma Torino, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella bianconera: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 3.10 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 2.30 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3.40 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.00 e under 2.5 quotato 1.80.



