Diretta Parma Venezia/ Streaming video tv: profumo di storia in Coppa Italia

Parma Venezia, diretta dall’arbitro Valeri oggi pomeriggio, sabato 17 agosto 2019 alle ore 18.00 allo stadio Ennio Tardini, sarà l’unico anticipo del sabato in programma nel terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Con Parma Venezia fa il suo esordio ufficiale stagionale il Parma di D’Aversa, che l’anno scorso ha di fatto chiuso un ciclo quadriennale partito dalla Serie D e terminato, dopo tre promozioni consecutive (impresa mai riuscita a nessuno nella storia del calcio italiano) con la salvezza nella massima serie, ottenuta con una giornata d’anticipo dopo la vittoria contro la Fiorentina. Arriva a giocare allo stadio Tardini un Venezia reduce da un finale di stagione travagliatissimo. Prima la tripletta di Zigoni a Carpi che era valsa una salvezza da batticuore, poi il cambio della classifica e i playout persi ai rigori contro la Salernitana. Un epilogo drammatico, ma l’esclusione del Palermo dal campionato ha cambiato di nuovo le carte in tavola, consentendo ai lagunari di ottenere un insperato ritorno in Serie B, mentre in Coppa Italia nello scorso turno è arrivato il successo con il Catania.

DIRETTA STREAMING E TV, COME VEDERE IL MATCH

Parma Venezia non sarà visibile in diretta tv sui canali satellitari o sul digitale terrestre, in chiaro o a pagamento. Non ci sarà neanche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video via internet, si potranno però avere aggiornamenti consultando i profili social ufficiali dei due club sulle varie piattaforme tra Facebook, Twitter o Instagram.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA VENEZIA

Adesso è giunto il momento di scoprire le probabili formazioni che dovrebbero scontrarsi in Parma Venezia allo stadio Ennio Tardini, nel match del terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Il Parma allenato da Roberto D’Aversa dovrebbe giocare con un 4-3-3 schierato con Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Hernani e in attacco Kulusevski, Inglese e Gervinho. Risponderà il Venezia allenato dal nuovo tecnico Alessio Dionisi, ex Imolese, con un 4-3-1-2 così schierato: Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Maleh, Vacca, Zuculini; Aramu; Bocalon, Capello.



© RIPRODUZIONE RISERVATA