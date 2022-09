DIRETTA/ Pergolettese Albinoleffe video streaming tv: storia fatta di sei incroci

DIRETTA PERGOLETTESE ALBINOLEFFE: I TESTA A TESTA

Pergolettese Albinoleffe rappresenta la terza giornata di entrambi i club in questo girone A di Lega Pro. Sono ben 6 gli scontri tra Pergolettese ed Albinoleffe. Incontri datati non molto tempo fa, il primo testa a testa difatti, risulta essere stato nel 2019 ed a vincere furono i padroni di casa del match che, come nel 2019, si trattava dei gialloblù. Era la Serie C del 2019-20 ed al gol di Giorgione, rispose prima Agnelli su calcio di rigore e poi il gol al 90esimo di Canini. Secondo match, che non avvenne nel girone di ritorno causa Covid 19 ma che si tenne in un’amichevole del precampionato dell’annata successiva. Anche in questo caso la Pergolettese ebbe la meglio rispetto all’Albinoleffe con un pirotecnico 3-2 con il gol nel finale di Ciccone che chiuse la partita.

Terzo match che fu vinto ancora una volta dalla Pergolettese, sempre in casa. Al rigore di Manconi dei bergamaschi, rispose, sempre dal dischetto Bortoluz e poi Morello chiuse la pratica nel finale. Per la prima vittoria dell’Albinoleffe occorre aspettare la gara di ritorno, nella quale Gelli al minuto 8 regalò i 3 punti ai suoi. Ultimi due scontri, nel passato campionato, che videro trionfare prima la Pergolettese, con il gol dagli undici metri di Varas e poi l’equilibrio con il primo pareggio tra le due squadre. Sfida personale tra Pergolettese Albinoleffe che presenta un quadro a favore dei padroni di casa: 4 vittorie Pergolettese, tutte tra le mura amiche, 1 pareggio ed una vittoria degli azzurri. (Aggiunto da Marco Genduso).

DIRETTA PERGOLETTESE ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Pergolettese Albinoleffe, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Pergolettese Albinoleffe esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PERGOLETTESE ALBINOLEFFE: PARTITA COMBATTUTA!

Pergolettese Albinoleffe, in diretta martedì 13 settembre 2022 alle ore 21.00 presso lo Stadio Giuseppe Voltini di Crema, sarà una sfida valida per la 3^ giornata del girone A di Serie C. Un derby lombardo importantissimo per le due formazioni, a caccia di punti importanti per raggiungere il traguardo salvezza il prima possibile.

La Pergolettese ha raccolto fin qui 3 punti nelle prime due giornate: dopo la vittoria per 2-1 contro il Piacenza all’esordio, i gialloblu sono stati superati 2-0 dal Lecco, reti firmate da Giudici e Zambataro. L’Albinoleffe, invece, è fermo a quota 1 punto. Sconfitti 0-1 all’esordio dalla Feralpisalò, i biancazzurri hanno ottenuto un pari per 2-2 contro la Pro Sesto.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE ALBINOLEFFE

Nodi da sciogliere per i due allenatori a pochi minuti dalla diretta Pergolettese Albinoleffe. Andiamo a conoscere le probabili formazioni del match, partiamo dalla compagin gialloblu, in campo con il consueto 3-5-2: Soncin, Tonoli, Lambrughi, Arini, Bariti, Artioli, Varas, Andreoli, Villa, Guiu, Vitalucci. Stesso modulo per la formazione lombarda: Pagno, Milesi, Gelli, Ntube, Gusu, Giorgione, Gelli, Piccoli, Tomaselli, Manconi, Cocco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Si prospetta grande equilibrio nella diretta Pergolettese Albinoleffe. Le quote per le scommesse dei bookmakers parlano chiaro: non c’è un netto favorito. Prendiamo come riferimento le stime di Goldbet: la vittoria della Pergolettese è a 2,60, il pareggio è a 2,85, mentre la vittoria dell’Albinoleffe è a 2,90. Grande equilibrio ma anche poche reti: l’Under 2,5 è a 1,52, mentre l’Over 2,5 è dato a 2,36. Più equilibrato il confronto tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,91 e 1,78.

