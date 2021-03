DIRETTA/ Pergolettese Carrarese, streaming video e tv: è sfida inedita al Voltini

DIRETTA PERGOLETTESE CARRARESE: LO STORICO

La diretta di Pergolettese Carrarese si è già giocata per due volte con questa che è la prima volta in assoluto allo Stadio Giuseppe Voltini. Per la prima volta le due squadre si sono incontrate nella scorsa stagione, quando non si disputò il match di ritorno a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che sospese ogni tipo di attività sportiva. La gara terminò addirittura col risultato di 3-0. A sbloccare la gara ci pensò Infantino all’ottavo di gioco, sempre lui chiuse di fatto il match all’ora sul cronometro con la sua personalissima doppietta. Nel finale andò in gol anche Valente per mettere la ciliegina sulla torta. Nella gara d’andata di questo campionato, sempre disputata a Carrara il match terminò 1-2. Gli ospiti vinsero grazie a una doppietta di Piccardo tra minuto 83 e 86 di una gara molto equilibrata. Nel finale segnò il solito Infantino, stavolta su calcio di rigore.

DIRETTA PERGOLETTESE CARRARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Carrarese non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

SFIDA DELICATA PER I CREMASCHI

Pergolettese Carrarese, in diretta domenica 28 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Giuseppe Voltini di Crema, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Cremaschi corsari nelle ultime settimane, con la Pergolettese che è reduce da due importanti vittorie esterne nelle ultime partite disputate. La squadra allenata da Luciano De Paola infatti è passata sia in casa della Pro Sesto sia giovedì scorso, nel recupero, sul campo della Juventus U23. 6 punti che hanno permesso alla formazione lombarda di portarsi a -5 dal Grosseto in zona play off e soprattutto a -2 da una Carrarese che, se sconfitta in questa match, subirebbe il sorpasso in classifica.

L’ultima sconfitta in casa contro la Giana Erminio ha avuto il sapore della resa per gli uomini di Silvio Baldini, lontani dagli standard che nella scorsa stagione li avevano portati a lottare per la Serie B. Quest’anno agganciare i play off sembra già di per sé una grande impresa, con i marmiferi che faticano a trovare la continuità che speravano di aver ritrovato dopo il successo contro il Livorno.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE CARRARESE

Le probabili formazioni della sfida tra Pergolettese e Carrarese presso lo stadio Giuseppe Voltini. I padroni di casa allenati da Luciano De Paola scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Ghidotti; Girelli, Ferrara, Ceccarelli, Villa; Palermo, Ferrari, Panatti; Bariti, Scardina, Morello. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Silvio Baldini con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Mazzini; Luci, Borri, Ermacora; Pavone, Schirò, Foresta, Pasciuti; Manzari, Marilungo; Infantino.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Pergolettese e Carrarese, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.55 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 2.95 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.85 volte la posta scommessa.



