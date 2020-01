Diretta Pergolettese Como/ Streaming video tv: derby lombardo a Crema (Serie C)

Pergolettese Como, diretta dall’arbitro Federico Fontani della sezione Aia di Siena, è una delle sfide che caratterizzeranno questo turno infrasettimanale di Serie C reso necessario dallo sciopero di dicembre. L’appuntamento sarà dunque alle ore 18.30 di oggi, mercoledì 22 gennaio, per uno dei tanti derby lombardi del girone A. Pergolettese Como vede le due formazioni arrivare da risultati profondamente diversi nell’ultimo turno: la squadra di Crema è crollata in casa contro la Pro Patria, perdendo 0-3, mentre il Como ha ottenuto un bel pareggio per 1-1 sul campo della capolista Monza. Anche le posizioni e dunque le esigenze di classifica sono differenti. La Pergolettese infatti ha appena 19 punti e deve pensare alla salvezza, con il concreto rischio playout; il Como invece fa parte del gruppo di squadre a 27 punti, cioè all’estremo limite di quella zona playoff nella quale i lariani naturalmente sperano di entrare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pergolettese Como; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, ormai per la sesta stagione consecutiva, fornisce in abbonamento o acquistando il singolo evento tutte le gare della terza divisione del calcio italiano (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE COMO

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per Pergolettese Como. La squadra di casa dovrebbe adottare il 4-2-3-1: Ghidotti estremo difensore; Brero, Lucenti, Bakayoko e Villa davanti a lui da destra a sinistra nella difesa a quattro; a centrocampo la coppia mediana con Panatti e Agnelli; ecco poi sulla trequarti Ferrari, Franchi e Morello in appoggio alla prima punta Canessa. Per quanto riguarda il Como, nel modulo 3-5-2 di mister Banchini dovremmo vedere titolari Zanotti in porta; Bovolon, Toninelli e Crescenzi nella retroguardia a tre; poi una folta linea di centrocampo nella quale dal primo minuto potrebbero agire da destra a sinistra Peli, Marano, Bellemo, Celeghin e De Nuzzo, ma alcuni ballottaggi sono ancora aperti; infine, ecco nel tandem d’attacco lariano i due titolari Ganz e Gabrielloni.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Pergolettese Como in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. L’esito più probabile dovrebbe essere la vittoria degli ospiti lariani, perché il segno 2 è quotato a 2,50. Per il segno X il valore è di 2,90, mentre il segno 1 varrebbe 2,95 volte la posta in palio.



